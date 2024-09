Nekdanjo avstrijsko zunanjo ministrico Karin Kneissl, ki je pred leti na svoji poroki plesala z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom, so v Rusiji imenovali za ambasadorko dobre volje za sibirske oz. amurske tigre. Osredotočila naj bi se na zaščito te vrste in ozaveščanje o pomenu njenega ohranjanja.

Po besedah Sergeja Aramileva, generalnega direktorja Centra za amurske tigre v Vladivostoku na daljnem vzhodu Rusije, bo Kneissl organizaciji pomagala pri mednarodnih zadevah, poročanje ruskih tiskovnih agencij povzema nemška dpa.

Na svoji poroki gostila Putina in z njim plesala

Na 59-letno diplomatko, ki je med letoma 2017 in 2019 zasedala položaj avstrijske zunanje ministrice, so se leta 2018 usule kritike, potem ko je na svoji poroki gostila Putina in z njim plesala.

Foto: Guliverimage

Septembra lani se je nato preselila v Sankt Peterburg in na letošnjem gospodarskem forumu v drugem največjem ruskem mestu dejala, da je vesela nove priložnosti za življenje in delo v Rusiji.

Septembra 2022 je na gospodarskem forumu v Vladivostoku izrazila željo po prevzemu funkcije, povezane z zaščito velikih mačk v državi.

