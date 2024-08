Svet vzporednih realnosti na Bledu

Svet vzporednih realnosti. Takšen je naslov letošnjega Blejskega strateškega foruma (BSF), ki je že 19. po vrsti in bo potekal v ponedeljek in torek. Na Bledu pričakujejo 57 delegacij. Več kot 180 razpravljavcev bo sodelovalo v več kot 30 razpravah. Te se bodo med drugim dotaknile vojn v Ukrajini in Gazi, pa tudi energetske in spletne varnosti. Na Bled bo med drugim prišla tudi ruska opozicijska političarka Julija Navalni, v slovenski javnosti pa je zaradi vojne v Gazi največ prahu dvignilo povabilo nekdanji izraelski političarki Cipi Livni.

Blejski strateški forum je osrednji zunanjepolitični dogodek, ki ga gosti naša država in tradicionalno poteka konec poletja. Prvič so se politiki, predstavniki civilne družbe in gospodarstveniki iz Evrope in drugih delov sveta na Bledu zbrali leta 2006 in letošnja bo že 19. izvedba te zdaj že ene najpomembnejših vsakoletnih mednarodnih konferenc v Srednji in Vzhodni Evropi.

BSF kot slovenska mehka moč?

Kot je pred letošnjim BSF povedala slovenska zunanja ministrica Tanja Fajon, forum Slovenijo odpira svetu, je del slovenske mehke moči ter priložnost za mreženje in sestanke. BSF je forum, na katerem se soočajo pogledi različno mislečih.

Ker je bila Cipi Livni, zunanja ministrica Izraela v času izraelskih napadov na Gazo decembra 2008 in januarja 2009, nekatere civilne družbene organizacije, ki zagovarjajo pravice Palestincev, nasprotujejo njenemu prihodu na Bled. Proti povabilu Livnijeve je tudi koalicijska stranka Levice. Zunanja ministrica Tanja Fajon pa nasprotno trdi, da je BSF vključujoča platforma, na kateri želijo za skupno mizo posaditi ljudi, ki imajo različna mnenja in poglede. Foto: Gulliverimage

Seveda se tudi letos ne bo mogoče izogniti vojni v Ukrajini, ki divja na vzhodu Evrope že od februarja 2022. Med lanskim in letošnjim BSF pa se je znova vnelo še eno krizno žarišče – Bližnji vzhod. Začelo se je 7. oktobra, ko so pripadniki Hamasa vdrli na jug Izraela ter pobili več kot 1.200 ljudi in zajeli 251 talcev.

Povabilo, ki dvigne prah v Sloveniji

Izraelci so na napad odgovorili s silovitimi letalskimi napadi na Gazo, ki jim je sledil vdor izraelskih pehotnih enot. Do 26. avgusta letos so izraelski napadi zahtevali življenja že več kot 40 tisoč Palestincev.

Vojna v Gazi je razlog, da je nekatere slovenske civilnodružbene organizacije ogorčilo povabilo nekdanje izraelske političarke Cipi Livni na letošnji BSF. Povabilu Livnijeve, ki je bila izraelska zunanja ministrica v času enega od prejšnjih izraelskih obleganj Gaze (v letih 2008 in 2009), nasprotuje tudi Levica.

Livnijeva, ki zagovarja rešitev dveh držav (obstoje palestinske in izraelske države na območju med Jordanom in Sredozemljem) in je velika kritičarka zdajšnje izraelske vlade Benjamina Netanjahuja, bo na Bledu sodelovala na razpravi o Gazi. Pred panelom bo potekal pogovor s soustanoviteljem Palestinske nacionalne iniciative Mustafom Bargutijem. Soočenja mnenj in pogledov med njim in Livnijevo pa naj ne bi bilo.

Julija Navalna bo dobila nagrado BSF

Gostja BSF bo tudi znana ruska opozicijska političarka Julija Navalna, vdova zdaj že pokojnega ruskega opozicijskega politika Alekseja Navalnega, ki je februarja letos umrl sumljive smrti v kazenskem taborišču v Sibiriji. Navalna, ki je leta 2021 zapustila Rusijo in živi v Nemčiji, bo letošnja dobitnice nagrade Ugledni partner BSF. Med gosti letošnjega BSF so še nekateri drugi znani predstavnike ruske protiputinovske opozicije, kot so Gari Kasparov in tesni sodelavec Navalnega Leonid Volkov.

Juliji Navalni bo slovenski premier Robert Golob na Bledu podelil nagrado Ugledni partner BSF. Foto: Guliverimage

Tudi letošnji BSF ne bo zaobšel vprašanja širitve EU na Balkan. Spomnimo, da je lani predsednik Evropskega sveta Charles Michel na Bledu dal t. i. blejsko zavezo: da bo Zahodni Balkan EU do leta 2030.

Razprave o Balkanu

Letos na Bledu med drugim napovedujejo ameriškega veleposlanika v Srbiji Christopherja R. Hilla, albanskega zunanjega ministra Iglija Hasanija, kosovsko zunanjo ministrico Doniko Gërvall-Schwarz, makedonskega zunanjega ministra Timča Mucunskega, moldavskega zunanjega ministra Mihaja Popšoja, Slovaka Miroslava Lajčaka, ki je posebni odposlanec za dialog med Beogradom in Prištino, pa srbsko ministrico za evropsko integracijo Tanjo Miščević, namestnico grškega zunanjega ministra Aleksandro Papadopulu …

Med znanimi razpravljavci na Bledu bodo tudi hrvaški premier Andrej Plenković, albanski premier Edi Rama, črnogorski premier Milojko Spajić, madžarski zunanji minister Peter Szijjarto, hrvaški zunanji minister Gordan Grlić Radman, generalni sekretar OECD Mathias Cormann, izvršna direktorica Evropske agencije za azil Nina Gregori, nekdanja švedska zunanja ministrica Ann Linde, komisar za človekove pravice Sveta Evrope Michael O'Flaherty … Morda na Bled pride tudi srbski premier Miloš Vučević. Dokončni nabor gostov bo predvidoma znan šele v nedeljo, opozarjajo organizatorji.