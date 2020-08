Protest na BSF: "Bled naj ne postane Balaton"

Ob robu strateškega foruma na Bledu je danes peščica protestnikov izrazila nestrinjanje s politiko slovenskega premierja Janeza Janše, madžarskega premierja Viktorja Orbana in srbskega predsednika Aleksandra Vučića. Iz barčice, s katero so pluli po jezeru, so pozvali, naj Bled ne postane Balaton, piše STA.

Trije protestniki na barčici so si nadeli maske z obrazi omenjenih treh voditeljev, ki se danes na Bledu udeležujejo strateškega foruma. Nosili so napise v angleščini "Ljubimo sovraštvo", "Privatiziraj" in "Balaton".

"Šokantno je, da se Janša pajdaši z avtokratskimi voditelji, kot sta Orban in Vučić, ki želijo skupaj zavzeti Evropo z neofašističnimi idejami," je dejala protestnica Tea Jarc. "Danes protestiramo proti politiki janšizma in fašizma, ki se razrašča po celi Evropi," je dodala.

Foto: STA

Barčica z jadrom, na katerem je bila mrtvaška glava, je po njenih besedah prikaz "neofašistične politike". "Orban, Janša in Vučić skupaj piratsko plujejo in zavzemajo delavske in socialne pravice, javne dobrine in javni interes. Bojimo se celo, da bodo zavzeli Bled in ga spremenili v Balaton," je dejala protestnica, še piše STA.

