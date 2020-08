Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na Bledu se danes začenja 15. strateški forum BSF, ki se ga bo udeležilo osem voditeljev držav v regiji, šest zunanjih ministrov, visoki zunanjepolitični predstavnik EU in številni drugi. Pod naslovom Izzivi in priložnosti v svetu po covidu-19 se bodo pogovarjali predvsem o prihodnosti EU po brexitu in pandemiji.