Sankcionirana ruska bankirka v upravni odbor IMF

Rusija je za svojo predstavnico v upravnem odboru Mednarodnega denarnega sklada (IMF) imenovala svetovalko guvernerke ruske centralne banke Ksenijo Judajevo, ki so jo ZDA po začetku ruske invazije na Ukrajino uvrstile na seznam sankcioniranih oseb. Kako naj bi opravljala funkcijo, saj med drugim ne sme vstopiti v ZDA, še ni znano.

Judajeva, ki so jo ZDA sankcionirale zaradi njenih funkcij v ruski centralni banki in komercialni banki Otkritie, naj bi položaj nastopila 1. novembra, poroča francoska tiskovna agencija AFP, ki se sklicuje na navedbe ruskih tiskovnih agencij Tass in RIA.

Sankcije ji med drugim prepovedujejo vstop na ozemlje ZDA, sedež IMF pa je v Washingtonu.

ZDA so ji tudi zamrznile vsa sredstva, ki jih neposredno ali posredno poseduje v Združenih državah, ameriška podjetja in državljani pa z njo ne smejo opravljati komercialnih ali finančnih transakcij.