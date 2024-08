ZDA so sprejele nove obsežne sankcije proti Rusiji zaradi napada na Ukrajino. Ukrepi so usmerjeni proti skoraj 400 posameznikom in podjetjem, ki so povezani z rusko invazijo na Ukrajino. Ukrepi pomenijo nadgradnjo obstoječih sankcij ZDA proti Rusiji zaradi vojne v Ukrajini, kjer v soboto praznujejo dan neodvisnosti.

"Rusija je svoje gospodarstvo spremenila v orodje vojaške industrije Kremlja," je ob objavi sankcij dejal namestnik ameriškega finančnega ministra Wally Adeyemo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Kot je dodal, nadaljujejo izvajanje zavez predsednika Joeja Bidna in skupine G7 s ciljem prekiniti dobavne verige in plačilne kanale ruske vojaško-industrijske baze. Sankcije so usmerjene proti posameznikom in podjetjem v Rusiji in drugod po svetu, ki z izdelki in storitvami omogočajo Rusiji vojskovanje in izogibanje obstoječim sankcijam.

Današnji ukrepi bodo še bolj omejili zmožnost oboroževanja ruske vojske, saj so usmerjeni proti nezakonitim dobavnim mrežam, ki so oblikovane s ciljem izogibanja svetovnemu nadzoru izvoza, piše AFP. Foto: Reuters

Med sankcioniranimi podjetji je 60 obrambnih in tehnoloških podjetij v Rusiji, ki so ključna za ohranjanje in razvoj tamkajšnje obrambne industrije.

Ameriško ministrstvo za trgovino je po lastnih navedbah poleg sankcij sprejelo "agresivne ukrepe" nadaljnjega omejevanja dobave ameriških izdelkov tako Rusiji kot Belorusiji zaradi "nezakonite vojne Kremlja proti Ukrajini".

Putin: To ni moja težava. Skoval naj bi tudi že načrt za maščevanje.

Ruski predsednik Vladimir Putin je odgovornost za stanje v regiji Kursk, kjer je ukrajinska vojska po nepričakovanem vdoru prek meje zasedla več kot tisoč kvadratnih kilometrov ozemlja in lokalne oblasti prisilila v evakuacijo več kot 200 tisoč prebivalcev, medtem pripisal "varnostnim agencijam" Ruske federacije. Po besedah ruskega veleposlanika v ZDA naj bi Putin sicer že imel načrt za "kaznovanje" vseh, ki so bili vpleteni v napad na rusko ozemlje.

Vladimir Putin med videokonferenco z ruskimi politiki, med katerimi so bili tudi guvernerji regij Kursk, Brjansk in Belgorod. Foto: Posnetek zaslona / Kremlin.ru

Vladimir Putin se je prek videokonferenčnega klica sestal s političnimi predstavniki regij, ki ležijo ob meji z Ukrajino in so v preteklih mesecih in tednih že bile tarče ukrajinskih napadov bodisi z droni bodisi v primeru regije Kursk s celotnimi vojaškimi bataljoni.

Odgovornost za stanje v regiji Kursk, kamor je ukrajinska vojska nepričakovano vdrla 6. avgusta in po navedbah ukrajinskih oblasti zavzela več kot tisoč kvadratnih kilometrov ozemlja – tudi Rusija je priznala, da je izgubila nadzor nad skoraj 30 naselbinami v regiji –, je Putin med pogovorom s politiki naprtil ruskim varnostnim agencijam.

"Glede težav z varnostjo – to so težave, ki so odgovornost varnostnih agencij," je dejal Putin povsem ob koncu videokonference, v kateri se je sicer le bežno dotaknil ukrajinskega vdora v regijo Kursk, morebitnega odziva nanj pa sploh ni omenjal. Beseda je sicer tekla predvsem o družbeno-ekonomskih razmerah v regijah Kursk, Belgorod in Brjansk.

Putin sicer ni poimensko navedel, katere varnostne agencije nosijo odgovornost za nastale razmere v regiji Kursk in drugih. Glavna varnostna agencija v Rusiji je sicer FSB, naslednica sovjetske KGB.

Ruski predsednik je med videokonferenco Ukrajino sicer tudi obtožil, da je poskušala z brezpilotnim letalom v noči na četrtek napasti jedrsko elektrarno Kursk, o čemer naj bi Rusija že obvestila Mednarodno agencijo za jedrsko energijo. Putin dokaza za trditve sicer ni predložil, Ukrajina pa se na obtožbo sicer tudi še ni odzvala.

Jedrska elektrarna Kursk je bila po mnenju nekaterih analitikov možna destinacija prodirajočih ukrajinskih vojakov, ki bi jo lahko poskusili ali zavzeti ali pa onesposobiti – podobno, kot so Rusi na začetku invazije storili z jedrsko elektrarno Černobil, kasneje pa še z Zaporožjem. Foto: Shutterstock

Celoten videoposnetek videokonference Vladimirja Putina in regijskih politikov je skupaj s prepisom (v ruščini) dostopen na spletni strani Kremlja (vir).

Kako se bo Rusija odzvala na vdor v Kursk? Putin naj bi že imel načrt.

Ruski veleposlanik v ZDA Anatolij Antonov je po poročanju tiskovne agencije Reuters pozno zvečer v četrtek v izjavi za ruske medije dejal, da je ruski predsednik Vladimir Putin že skoval načrt za odziv na ukrajinski vdor in zasedbo dela ruske regije Kursk.

"Lahko vam zaupam, da se je predsednik že odločil. Prepričan sem, da bodo vsi vpleteni zelo strogo kaznovani," je za rusko tiskovno agencijo Tass dejal Antonov. Podrobnosti domnevnega Putinovega načrta ruski veleposlanik v Združenih državah Amerike ni razkril.

V ruskih napadih na Ukrajino ubitih osem ljudi



V ruskih napadih na več ukrajinskih regij je bilo ubitih osem civilistov, več je ranjenih, so danes sporočile ukrajinske oblasti. O smrtnih žrtvah poročajo iz regij Harkov, Herson, Sumi in Doneck. Ukrajinska vojska medtem trdi, da je ponoči sestrelila 14 od 16 ruskih brezpilotnih letalnikov. Dve osebi sta bili ubiti v ruskem napadu na regijo Harkov, je dejal guverner regije Oleg Sinegubov in dodal, da so reševalci iz ruševin stavbe, ki je bila poškodovana v ruskem napadu v začetku tedna, izvlekli truplo, poroča francoska tiskovna agencija AFP. (STA)