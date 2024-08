Rusi pred vrati pomembnega mesta, obupani starši skrivajo otroke #video

Oblasti civiliste v Pokrovsku in okolici pozivajo, naj v naslednjih dveh tednih zapustijo območje, saj obstaja nevarnost, da bo mesto v kratkem zavzela ruska vojska. Strateško pomembno mesto, ki leži na ključni poti za oskrbo ukrajinskih enot in mest na vzhodni fronti, je že dolgo tarča ruske vojske. Vojaški analitiki njegov padec označujejo za enega ključnih trenutkov ruske ofenzive v regiji Doneck.

Recent Russian advances in the Pokrovsk direction appear to have prompted Ukrainian withdrawals from limited positions southeast of Pokrovsk, and Russian forces have likely failed to achieve their apparent objective of tactically encircling Ukrainian forces in the area. (2/7) pic.twitter.com/1IA2y1p0Bt — Critical Threats (@criticalthreats) August 23, 2024

Ukrajinska vojska je potrdila, da okoli Pokrovska trenutno potekajo najhujši spopadi v vojni. Zato so v mestu Pokrovsk, bližnjem Mirnogradu in 39 okoliških vaseh že odredili obvezno evakuacijo družin z otroki, je sporočila vojaška uprava mesta. Dnevno evakuirajo približno od 600 do 700 ljudi, so sporočili.

"Ne čakajte, ne bo bolje"

"Ne čakajte. Bolje ne bo, samo še slabše bo. Odidite," je po poročanju CNN v radijskem intervjuju opozoril Juri Tretiak, načelnik vojaške uprave v Mirnogradu, ki je zdaj od frontne črte oddaljen manj kot pet kilometrov. Tretiak je povedal, da veliko ljudi kljub zaostrenim razmeram še vedno okleva glede evakuacije, nekateri gredo celo tako daleč, da otroke skrivajo pred lokalnimi oblastmi, saj bi bili sicer podvrženi obvezni evakuaciji.

Na območju, kjer so odredili evakuacijo, živi 50 tisoč ljudi. Foto: Reuters "Imamo primere, ko starši skrivajo otroke. Imeli bomo sestanek s policijo, na katerem se bomo dogovorili, kaj s takimi ljudmi, kako bomo iskali starše, ki skrivajo otroke in dajejo lažne podatke, da so otroci že zdavnaj odšli," je dejal ter dodal, da je nevarnost za civiliste vsak dan večja, saj so nekateri deli mesta vsakodnevno podvrženi ruskim napadom.

"Tisti, ki so še pred enim tednom oklevali, so se večinoma že odločili oditi," je dejal in opozoril, da sta pri prebivalcih, ki še niso zapustili območja, najpogostejša argumenta, da nimajo kam iti ali jih nihče ne potrebuje.

Rusi napredujejo hitreje od pričakovanj

"Sovražnik napreduje hitreje od pričakovanj," je v intervjuju dejal Tretiak in dodal: "Zato delamo na tem, da bi ljudi evakuirali do konca tedna."

Medtem ko so naselja v Pokrovsku in okolici še vedno pod sovražnim ognjem, je rusko obrambno ministrstvo včeraj sporočilo, da so ruske sile zasedle bližnjo vas Mežove. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je nedavno dejal, da se ukrajinske sile krepijo v vzhodni regiji, da bi odvrnile morebitno rusko napredovanje.

Zelenski je v nočnem nagovoru dejal: "Trdno držimo položaje na fronti, predvsem v okolici Pokrovska. Poteze sovražnika razumemo in temu primerno na tem območju krepimo svoje sile."