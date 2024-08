Vladimir Putin: Čas imate do oktobra

Ruski predsednik Vladimir Putin naj bi vojski ukazal, da mora z vdorom Ukrajincev v regijo Kursk opraviti najkasneje do začetka oktobra, poročajo nekateri mediji, ki se sklicujejo na informacije iz ukrajinskega vojaškega vrha. Ključni pogoj pri osvobajanju Kurska, ki naj bi ga Putin postavil ruskim oboroženim silam, pa je, da morajo to storiti brez okrepitev s fronte v Donbasu, torej v okupiranih regijah Ukrajine.

O Putinovem ukazu ruski vojski, naj regijo Kursk, katere dobršni del so si v zadnjih dveh tednih s hitrim prodorom odrezali Ukrajinci, najkasneje do 1. oktobra dobi nazaj v celoti, je poročala ukrajinska tiskovna agencija RBC, ki se pri tem sklicuje na vire iz ukrajinskega vojaškega vrha.

O domnevnem Putinovem ukazu je danes poročal tudi estonski bloger Dmitri, ki je na družbenem omrežju X znan po vzdevku WarTranslated in od začetka vojne v Ukrajini v angleški jezik z namenom obveščanja javnosti o tem, kako na konflikt gledajo v Rusiji, prevaja predvsem ruske objave na družbenih omrežjih. WarTranslated sicer trdi, da so o Putinovem ukazu poročali ruski mediji, a pri tem še ni navedel nobenega vira:

Russian media report that Putin has ordered the Ukrainian armed forces to be pushed out of the Kursk region by October 1. — WarTranslated (Dmitri) (@wartranslated) August 20, 2024

Ukrajinska tiskovna agencija RBC še piše, da naj bi Putin od ruskih vojaških poveljnikov zahteval, da del regije Kursk, ki je trenutno pod nadzorom ukrajinske vojske, osvobodijo brez omembe vrednih okrepitev iz fronte v Ukrajini, natančneje v regiji Donbas.

Tam trenutno, predvsem v smeri mesta Pokrovsk, ki velja za eno ključnih obrambnih utrdb Ukrajine, poteka razmeroma silovita ruska ofenziva, ki tudi že daje rezultate.

Foto: Reuters Ruski predsednik Vladimir Putin je v ponedeljek podpisal odlok, s katerim tako rekoč vsem tujcem, predvsem pa prebivalcem držav Zahoda, omogoča pridobitev začasnega dovoljenja za bivanje v Rusiji, je poročala ruska tiskovna agencija Tass.



Ekspresna pridobitev vizuma mimo sicer ustaljenega protokola, ki med drugim vključuje znanje ruščine ter poznavanje ruske kulture, zakonov in običajev, je v prvi vrsti namenjena tistim, ki zavračajo neoliberalne vrednote Zahoda ter želijo sprejeti ruske duhovne in moralne vrednote.

Ruska vojska zavzela nov kraj v Donecku

Ruska vojska je danes sporočila, da je zavzela kraj Nju Jork, pomembno logistično vozlišče v ukrajinski regiji Doneck. Prav tako je nadaljevala napade z raketami in brezpilotnimi letalniki na več ukrajinskih regij. Večino jih je zračna obramba sestrelila. Za zdaj o morebitnih žrtvah napadov ne poročajo, navaja nemška tiskovna agencija dpa.

Mestece Nju Jork, ki je imelo pred začetkom ruske invazije na Ukrajino februarja 2022 okoli deset tisoč prebivalcev, je bilo sicer v zadnjih mesecih večkrat tarča ruskih napadov, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Ruske sile so ob tem ponoči napadle ukrajinske regije Kijev, Herson, Vinica, Sumi, Dnipropetrovsk, Mikolajiv, Kirovograd, Hmeljnicki in Černigiv s 26 droni in petimi raketami, poroča ukrajinska tiskovna agencija Ukrinform. Zračna obramba je sestrelila 25 dronov in tri rakete. Fotografija je simbolična in prikazuje enega od preteklih napadov Rusije na Ukrajino. Foto: Reuters

Moskva z zavzetjem Nju Jorka stopnjuje pritisk na vzhodu Ukrajine, od koder že več tednov poroča o napredovanju svojih sil. Nedavno so ruske sile zavzele vas Sviridonivka in kraj Zalizne v Donecku.

Ukrajinski poslanci izglasovali prepoved z Rusijo povezane Pravoslavne cerkve



Ukrajinski poslanci so medtem danes izglasovali predlog zakona, ki prepoveduje delovanje verskih organizacij, povezanih z Rusijo, vključno z Ukrajinsko pravoslavno cerkvijo moskovskega patriarhata. Preden bo zakon začel veljati, ga mora podpisati še ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, poroča francoska tiskovna agencija AFP.



Predlog zakona, za katerega je glasovalo 265 poslancev, prepoveduje delovanje tujih verskih organizacij, ki imajo sedež v državi, ki je izvedla oziroma izvaja agresijo proti Ukrajini, zaseda del ukrajinskega ozemlja ali podpira agresijo proti Ukrajini, poroča ukrajinska tiskovna agencija Ukrinform.



"Glede na to, da je Ruska pravoslavna cerkev ideološko nadaljevanje režima države agresorke, sokriva pri vojnih zločinih, storjenih v imenu Ruske federacije, in ideologije 'ruskega sveta', so dejavnosti Ruske pravoslavne cerkve v Ukrajini prepovedane," piše v predlogu zakona, še navaja Ukrinform.