Panika po eksplozijah v Rusiji: "Bežimo, j...ti, da ne umremo!"

Danes so v skladišču goriva v naftnem obratu v kraju Proletarsk v ruski regiji Rostov, ki sta ga v nedeljo zjutraj zadela ukrajinska brezpilotna letalnika, izbruhnili novi požari in eksplozije, številnim gasilcem pa ognjenih zubljev po navedbah več virov še vedno ni uspelo ukrotiti.

Mestne oblasti v Proletarsku, kjer naftni obrat in skladišče goriva gorita tako silovito, da se oblak dima vije več deset kilometrov daleč, so po navedbah ruskih medijev danes razglasile izredne razmere.

S požarom se bori več sto gasilcev, vsaj 40 pa jih je bilo po navedbah Radia Svoboda, ki je objavil tudi satelitske posnetke požara, danes zjutraj poškodovanih v novi eksploziji v skladišču goriva:

New satellite imagery released by @SvobodaRadio shows the catastrophic blaze engulfing the Russian Rosrezerv oil depot in Rostov Oblast, hit by a pair of Ukrainian attack drones yesterday.



Russian channels report that the blaze is currently uncontrolled. pic.twitter.com/mFlrKNqe09 — OSINTtechnical (@Osinttechnical) August 19, 2024

Več (pro)ruskih kanalov v komunikacijski aplikaciji Telegram je medtem objavilo videoposnetek (zgoraj) ruskega gasilca neposredno s prizorišča požara, na katerih je mogoče slišati njegove pozive gasilcem, naj zbežijo, preden bodo izgubili življenje.

Kako so Ukrajinci razstrelili še en ruski most #video

Ukrajina želi v ruski regiji Kursk vzpostaviti tamponsko območje, je v nedeljo glede ukrajinskega vdora na rusko ozemlje dejal ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Obenem je v luči intenzivnih spopadov, ki se nadaljujejo na vzhodu Ukrajine, Zahod pozval k dobavi dodatnega orožja. Medtem je ukrajinska vojska v ruski regiji Kursk razstrelila še en most.

Ukrajinske sile so na rusko ozemlje nepričakovano vdrle pred nekaj manj kot dvema tednoma. Po zadnjih navedbah Kijeva Ukrajina nadzoruje več kot 80 krajev in 1.500 kvadratnih kilometrov ozemlja v regiji Kursk. V nedeljo je Kijev poročal o uničenju že drugega mostu v regiji, s čimer želijo okrniti dobavne poti ruske vojske.

Danes pa je ruska preiskovalna komisija poročala, da so ukrajinske sile poškodovale še tretji most v regiji, poroča britanski BBC.

Glede na navedbe ruskih vojaških blogerjev so Rusiji zaradi uničenja mostov ostale omejene možnosti za prečkanje reke Sejm, Moskva pa navaja, da so zaradi tega motene evakuacije prebivalcev z območja. Oblasti so v nedeljo zatrdile, da poskušajo ukrajinsko vojsko pri več naseljih potisniti nazaj, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

WHO: Od začetka vojne v Ukrajini skoraj dva tisoč napadov na zdravstvene ustanove

Od začetka ruske agresije proti Ukrajini februarja 2022 je bilo zabeleženih 1.940 napadov na zdravstvene ustanove in osebje v Ukrajini, je danes objavila Svetovna zdravstvena organizacija (WHO). Gre za največje število, ki ga je zdravstvena organizacija zabeležila v katerikoli humanitarni krizi na svetu, so sporočili.

V Kijevu je ruska raketa nedavno zadela tudi stavbo v neposredni bližini otroške bolnišnice. Foto: Reuters

Po podatkih WHO je 86 odstotkov takšnih napadov prizadelo zdravstvene ustanove, pri čemer velik delež takih napadov vključuje težko orožje. Poleg tega so se napadi na zdravstvene ustanove, opremo in osebje v Ukrajini v zadnjih mesecih močno okrepili.

Lani je bilo dokumentiranih 24 smrti med zdravstvenimi delavci in bolniki, medtem ko je letos samo v prvih sedmih mesecih in pol zaradi napadov na ukrajinsko zdravstveno oskrbo umrlo skupno 34 ljudi, kažejo podatki WHO.

Lavrov: Ukaz za sabotaže plinovodov Severni tok prišel iz ZDA

Ruski zunanji minister Sergej Lavrov je danes v izjavi za ruske medije izrazil prepričanje, da so ZDA naročile izvedbo sabotaž plinovodov Severni tok 1 in 2 septembra 2022, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Rusija je krivdo za eksplozije na plinovodih v Baltskem morju že večkrat pripisala Zahodu.

"Tudi če so pri tem sodelovali Ukrajinci, tega ne bi mogli storiti sami. Jasno je, da je bil za izvedbo takšnega terorističnega napada potreben ukaz z vrha, kot pravijo. Vrh na Zahodu pa je seveda Washington," je med obiskom v Azerbajdžanu za ruski časnik Izvestija danes dejal Lavrov, navaja AFP.

Na plinovodih Severni tok 1 in 2 so septembra 2022 potrdili štiri puščanja plina. Do dveh uhajanj je prišlo v švedskih, do dveh pa v danskih vodah. Švedske in danske oblasti so v preiskavah ugotovile, da so puščanje povzročile podvodne eksplozije. Švedska je med preiskavo našla sledi eksploziva in potrdila, da so bile eksplozije namerna dejanja. Ukrajina je kmalu po sabotažah krivdo pripisala Rusiji, v Moskvi pa so odgovornost zanikali. Foto: Reuters

Komentar ruskega ministra prihaja po tem, ko so nemški mediji prejšnji teden poročali, da je tožilstvo v Berlinu v povezavi s sabotažami plinovodov junija izdalo nalog za aretacijo ukrajinskega državljana.

Ukrajinec naj bi bil na Poljskem, vendar naj bi se v začetku julija vrnil v Ukrajino, preden bi ga lahko prijeli.

V okviru nemške preiskave eksplozij plinovodov naj bi identificirali še dva ukrajinska potapljača, toda nalogov za njuni aretaciji za zdaj niso izdali.

Rusija napreduje v Donecku, Ukrajina odredila evakuacijo Pokrovska

Ruska vojska je zasedla kraj Zalizne v ukrajinski regiji Doneck, je danes sporočilo obrambno ministrstvo v Moskvi. Ruske sile se približujejo tudi strateško pomembnemu Pokrovsku, kjer je guverner Donecka Vadim Filaškin odredil evakuacijo družin z otroki, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Rusko obrambno ministrstvo je sporočilo, da so zavzeli kraj Zalizne v Donecku. Gre za enega največjih krajev, ki so jih ruske sile zavzele v zadnjih tednih. Pred začetkom ruske invazije na Ukrajino februarja 2022 je v njem živelo okoli pet tisoč ljudi.

Pokrovsk je strateško pomembno mesto, ki leži na ključni poti za oskrbo ukrajinskih enot in mest na vzhodni fronti ter je že dolgo tarča ruske vojske. Foto: Google Zemljevidi

Rusija sicer že več tednov stopnjuje pritisk na vzhodu Ukrajine in poroča o napredovanju svojih sil. Nedavno so ruske sile po navedbah Moskve zavzele tudi vas Sviridonivka, ki leži približno 15 kilometrov od mesta Pokrovsk v regiji Doneck.

Guverner regije Doneck Vadim Filaškin je medtem danes odredil evakuacijo otrok in njihovih staršev iz Pokrovska in približno ducata okoliških vasi. Odločitev je označil za nujno in neizogibno ter dodal, da na območju, za katerega je odredil evakuacijo, živi več kot 53 tisoč ljudi, od tega skoraj štiri tisoč otrok.

Stopnjevanje pritiska

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski je v nedeljo v večernem nagovoru pohvalil ukrajinske vojake in prvič navedel tudi konkreten cilj njihovega vdora v Rusijo. "Ustvariti tamponsko območje na ozemlju agresorja," je dejal. Obenem je ponovil poziv zahodnim zaveznicam k hitrejši dobavi orožja in streliva.

Rusija namreč na vzhodu Ukrajine stopnjuje pritisk na ukrajinsko vojsko, kjer so njene sile po navedbah obrambnega ministrstva zasedle še eno vas v regiji Doneck. Gre za naselje Sviridonivka 15 kilometrov od mesta Pokrovsk, ki leži na ključni poti za oskrbo ukrajinskih enot in mest na vzhodni fronti ter je že dolgo tarča ruske vojske.

Zelenski je danes prav tako ocenil, da ukrajinske sile dosegajo zadane cilje v ofenzivi v Kursku. "Danes zjutraj smo ponovno dopolnili sklad za izmenjavo (vojnih ujetnikov, op. p.)," je dodal.

Ukrajina je namreč od začetka ofenzive zajela več ruskih vojakov, ki jih namerava izmenjati za ukrajinske ujetnike. Moskva medtem poroča, da je zajela 19 ukrajinskih vojakov, je ob sklicevanju na ruske medije navajala srbska tiskovna agencija Tanjug.

Svetovalec ruskega predsednika Jurij Ušakov pa je poudaril, da se Moskva zaradi ofenzive ne namerava pogajati s Kijevom. Prepričan je, da bi bilo v tem trenutku popolnoma neprimerno začeti pogajalski proces.