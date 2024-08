Tako so ruski vojaki mahali z belimi zastavami #video

Beloruski diktator in zaveznik Vladimirja Putina je včeraj zaradi ukrajinskega napada na Rusijo javno pozval k prekinitvi spopadov in sklenitvi miru. Danes pa je 80. zračno-desantna brigada objavila videoposnetke iz prvih ur napada na Rusijo, med drugim tudi predajo ruskih vojakov. Medtem analitki Inštituta za vojne študije (ISW) menijo, da je odziv Moskve na napad Ukrajincev slab in da kaže na to, da Rusi napada niso pričakovali.

11.00 Nekdanji namestnik generalnega sekretarja ZN: Ne morem verjeti, da se Rusija še ni odzvala

10.30 Svetovalec Putina obtožil Zahod: Pomagali ste Ukrajincem pri načrtovanju napada

10.00 Več kot polovica Ukrajine v pričakovanju zračnih napadov

09.00 Lukašenko je prosil Kremelj in Kijev: Končajte to vojno

08.30 Tako so ruski vojaki mahali z belimi zastavami

08.00 ISW: Rusi niso pričakovali ukrajinskega napada

11.00 Nekdanji namestnik generalnega sekretarja ZN: Ne morem verjeti, da se Rusija še ni odzvala

"Ne morem verjeti, da je minilo že deset dni od napada Ukrajincev na Rusijo in da v Kremlju v vsem tem času niso pripravili večjega odziva," je po poročanju Sky News dejal nekdanji namestnik generalnega sekretarja Združenih narodov Mark Malloch Brown. Ta sicer meni, da bo Rusija verjetno kmalu v Kursk napotila večje število vojakov. "Vendar je invazija razkrila neverjetno okornost ruske vojske pri hitrem odzivanju," je poudaril Brown. Po njegovem mnenju bo okornost Rusov dala Ukrajincem dovolj časa, da se bodo vkopali v osvojeno ozemlje in Rusom povzročali velike preglavice.

10.30 Svetovalec Putina obtožil Zahod: Pomagali ste Ukrajincem pri načrtovanju napada

Bližnji svetovalec Vladimirja Putina Nikolaj Patrušev je obtožil NATO in Zahod, da sta neposredno vpletena v ukrajinsko invazijo Rusije, poroča Sky News. Patrušev je tudi obtožil uradni Washington laganja, potem ko so Američani dejali, da niso poznali načrtov Kijeva. Patrušev javnosti ni predstavil nobenih dokazov za svoje trditve.

10.00 Več kot polovica Ukrajine v pričakovanju zračnih napadov

Ukrajina se pripravlja na zračne napade ruske vojske, so sporočile oblasti v prestolnici. Med tarčami naj bi bil tudi Kijev.

09.00 Lukašenko je prosil Kremelj in Kijev: Končajte to vojno

"Ne Ukrajinci ne Rusi ne Belorusi. Nihče si ne želi te vojne. Želijo pa si jo ljudje z Zahoda, predvsem tisti z ameriškimi koreninami," je po poročanju Politica včeraj zvečer dejal beloruski diktator Aleksander Lukašenko in prosil Rusijo in Ukrajino, naj končata vojno.

"Sedimo za pogajalsko mizo in končajmo ta pretep," je še dejal Lukašenko, ki krivca za rusko invazijo na Ukrajino vidi v 'visoko rangiranih ljudeh na Zahodu'. "Ne smem razkriti več informacij, saj so zaupne. Vendar ti ljudje si želijo – in to tudi govorijo za zaprtimi vrati – da se Ukrajinci in Rusi pobijejo med sabo," je dejal Lukašenko in nadaljeval, da ti isti ljudje spodbujajo Ukrajino, naj napade Belorusijo.

08.30 Tako so ruski vojaki mahali z belimi zastavami

80. zračno-desantna brigada ukrajinske vojske je na svojem Facebook profilu objavila videoposnetke prvih ur vojaške operacije v ruski regiji Kursk. Ukrajinske enote so prebile obrambno črto, uničile mejni prehod in ujele več kot 50 vojakov. "Ob približevanju mejnemu prehodu Sudža so pripadniki 80. brigade zagotovili podporo topništva in težke oklepne tehnike. Ob soočenju z intenzivnim delovanjem ukrajinskega topništva in ob pogledu na ukrajinske tanke na kontrolni točki, so Rusi sprejeli pravilno odločitev – dvignili so belo zastavo in se predali ukrajinskim vojakom ter se s svojimi ranjenimi vojaki odpravili proti ukrajinski meji," so ukrajinski vojaki zapisali na Facebooku.

08.00 ISW: Rusi niso pričakovali ukrajinskega napada

Analitiki Inštituta za vojne študije (ISW) so ocenili, da sta Kremlj in poveljstvo ruske vojske ustvarila zapleteno in neučinkovito strukturo za odziv Rusije na ukrajinsko ofenzivo v Kursku. Ruski obrambni minister Andrej Belousov je namreč včeraj napovedal ustanovitev "koordinacijskega sveta" za vojaške in varnostne zadeve v prizadetih regijah na meji z Ukrajino. Dejal je, da je svet namenjen izboljšanju podpore ruskim enotam in bo nadzoroval zagotavljanje vojaške pomoči, hkrati pa pomagal pri evakuacijah in ukrepih za zaščito prebivalcev.

Belousov ni razkril, kako bo sodeloval z obstoječo poveljniško strukturo, ki jo je ustanovil Kremlj, ko je pozval rusko varnostno službo (FSB) k izvedbi operacij v Belgorodu, Brjansku in Kursku.

Analitiki Inštituta za preučevanje vojne zato menijo, da bosta obe operaciji verjetno povzročili nadaljnjo zmedo o tem, kdo je odgovoren za kateri vidik odziva na ukrajinski napad. To bi lahko privedlo do trenja med FSB in rusko vojsko. Pri ISW tudi menijo, da zapleten odgovor na dogajanje v Kursk kaže na to, da Kremlj ni pričakoval ukrajinskega napada.