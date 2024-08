Strmoglavil ruski strateški bombnik #video

Letalo Tu-22M3 je zaradi tehnične okvare strmoglavilo v regiji Irkutsk, so sporočili z ruskega obrambnega ministrstva in dodali, da se je posadka uspešno katapultirala, da je letalo strmoglavilo na nenaseljeno območje in da na tleh ni nobene škode.

Fotografije in videoposnetki s kraja strmoglavljenja so se pojavili na ruskih kanalih Telegram. Glede na to, da je posnetek temen, se domneva, da se je nesreča zgodila pozno sinoči ali danes zgodaj zjutraj.

Tovrstna letala lahko uničijo cilje na kopnem in v morju

Tupoljev, glavni in najstarejši ruski proizvajalec letal, letala Tu-22M3 opisuje kot nadzvočne bombnike, ki so sposobni uničiti morske in kopenske cilje. Ukrajina in njeni zahodni zavezniki trdijo, da jih je Rusija pogosto uporabljala za bombardiranje Ukrajine.