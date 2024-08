Ukrajinci z ruskim orožjem nad Rusijo. Nekdanji ruski premier: Putin je v šoku.

Predsednik Rusije Vladimir Putin je zaradi napada Ukrajine na Rusijo v šoku, je danes za BBC dejal nekdanji predsednik ruske vlade in oster kritik ruskega samodržca Mihail Kasjanov. Po njegovih besedah je okupacija dela ruskega ozemlja za Putina "resen psihološki udarec". Uradni Kremelj je sicer včeraj večkrat sporočil, da so ustavili napredovanje ukrajinskih sil, vendar poročanje Rusov iz Kurska in sosednjih regij ni potrdil navedb. Včeraj je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski sporočil, da ukrajinska vojska nadzoruje že tisoč kvadratnih kilometrov ruskega ozemlja.

Ukrajinci z ruskim orožjem nad Rusijo

Ukrajinska vojska pa je danes nadaljevala vojaške operacije v Rusiji. Med drugim so Ukrajinci z vojaškimi lovci ruske izdelave suhoj Su-27 bombardirali cilje v ruski regiji Kursk. Zahodni analitiki so ob najavi letalskih napadov opozorili na dejstvo, da Ukrajinci ne uporabljajo ameriških lovcev F-16, ki so jih dobili od nekaterih članic Nata. Velika Britanija je sicer danes javno dovolila uporabo doniranega orožja tudi za napade na Rusijo. Tako dovoljenje je bilo še pred tedni nekaj popolnoma nepredstavljivega.

Evakuacija Rusov se nadaljuje

Po navedbah guvernerja regije Kursk Alekseja Smirnova so iz okrožja Gluškov približno deset kilometrov od ukrajinske meje evakuirali približno 20 tisoč ljudi, potem ko so po njegovih predhodnih navedbah ruske sile na varno pripeljale že več kot 120 tisoč ljudi. Smirnov je poročal tudi o jutranjem alarmu zaradi nove nevarnosti zračnih napadov ukrajinskih sil, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Ukrajinskim silam je po preboju zahodne meje z vdorom v regijo Kursk uspel najobširnejši vdor na rusko ozemlje po drugi svetovni vojni, kar spravlja v zadrego vodstvo ruske vojske, na spletni strani poroča Reuters.

Območje protiterorističnih operacij

Poleg regij Kursk in Belgorod, kjer so oblasti razglasile izredne razmere, je Rusija v regiji Brjansk razglasila območje protiterorističnih operacij.

Zelenski je ob tem poudaril, da ukrajinski vojaki na ruskem ozemlju spoštujejo mednarodno humanitarno pravo, še poroča dpa.

Podpredsednica ukrajinske vlade Irina Vereščuk je v sredo napovedala, da bo ukrajinska vojska v Kursku odprla humanitarni koridor za evakuacijo civilistov tako v Rusijo kot Ukrajino. Prav tako bo na območje omogočila vstop vsem humanitarnim organizacijam.