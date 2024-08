"Razmere v naši regiji ostajajo izjemno težke in napete zaradi obstreljevanja ukrajinskih oboroženih sil," je na družbenem omrežju Telegram sporočil Gladkov. Po njegovih besedah so v Belgorodu, ki meji na ukrajinsko regijo Harkov, uničeni številni domovi, neznano število civilistov je mrtvih ali ranjenih. Razmere je označil za izjemno težke.

Ukrajinske sile so pred dobrim tednom dni nepričakovano vdrle na rusko ozemlje, zaradi česar je bila Moskva prisiljena poslati okrepitve ter v treh obmejnih regijah Kursk, Belgorod in Brjansk uvesti protiteroristične ukrepe.

Kot je v torek dejal ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, ukrajinska vojska v regiji Kursk, od koder so ruske oblasti do zdaj evakuirale že več kot 120 tisoč ljudi, trenutno nadzoruje 74 naselij, njeno napredovanje naj bi se nadaljevalo. Evakuacije so odredile tudi oblasti v Belgorodu.

#UPDATE The head of Russia's Belgorod declared a state of emergency Wednesday, saying the situation was "extremely difficult" in the border region under Ukrainian bombardment.



"The situation in our Belgorod region remains extremely difficult and tense due to shellings from the… pic.twitter.com/eLvk3uNEEz