Da bi bili pripravljeni na morebiten konflikt z Natom, Rusi svojo mornarico usposabljajo za ciljanje na lokacije globoko v Evropi, in sicer z raketami, ki imajo jedrske konice, poroča Financial Times. Od neimenovanega vira je pridobil 29 dokumentov, sestavljenih med letoma 2008 in 2014, v katerih je opisano, da so ruske sile vadile uporabo taktičnega orožja.

Najnovejša razkritja sklopa dokumentov kažejo, da Rusija načrtuje konflikt z Zahodom, ki se bo razširil daleč čez njeno neposredno mejo Nata, in vrsto nasilnih napadov po zahodni Evropi.

V dokumentih sta kot tarči, zasidrani globoko v Evropi, navedeni zahodna obala Francije in pristaniško mesto Barrow in Furness v Združenem kraljestvu. Poleg teh navajajo še 32 preostalih ciljev v Evropi, med katerimi jih je največ na Norveškem in v Nemčiji.

Predstavitev tudi navaja, da Rusija ni izključila možnost izstrelitve jedrskega orožja z ladij.

Analitiki so po pregledu dokumentov povedali, da če bi Rusija udarila po Evropi, bi bili ogroženi vsi cilji tam. "Njihov koncept vojne je popolna vojna," je dejal Jeffrey Lewis, profesor na Inštitutu za mednarodne študije Middlebury v Montereyu. "Jedrske konice vidijo kot potencialno vojno orožje. Želeli jih bodo uporabiti, in to zelo hitro," je dodal.

Ruski predsednik Vladimir Putin je evropskim zaveznikom Ukrajine že večkrat zagrozil, naj preprečijo vojaško podporo Zahoda Kijevu. "Zapomniti si morajo, da so majhne, ​​gosto poseljene države," je dejal maja.

Rusija in Ukrajina sprožili več čezmejnih napadov

Danes sicer iz obeh držav, tako Ukrajine kot Rusije, prihajajo informacije o novih napadih. Ruske sile so ponoči napadle ukrajinsko mesto Sumi, od koder se ukrajinske sile oskrbujejo za aktualno čezmejno ofenzivo v Kursku. V raketnih napadih je bila ranjena ena oseba, v delu mesta sta bili prekinjeni dobava elektrike in plina.

Zračni napad je sprožil alarm v velikem delu Ukrajine. Foto: Reuters

"V ruskem napadu na Sumi so uporabili balistični raketi iskander in 38 brezpilotnih letalnikov, pri čemer smo jih 30 prestregli," so sporočile ukrajinske letalske sile. Zračni napad je sprožil alarm v velikem delu Ukrajine. O napadih na vojaške cilje Kijev ni poročal.

O ruskih zračnih napadih poročajo tudi v regiji Černigiv, kjer so povzročili izpad električne energije. Po navedbah Kijeva je več deset brezpilotnikov davi povzročilo prekinitve dobave električne energije industrijskih in gospodinjskih odjemalcev v regiji na severu Ukrajine.

Nadaljujejo se tudi ukrajinski čezmejni napadi. Rusko obrambno ministrstvo je sporočilo, da so večinoma nad regijo Kursk prestregli 14 ukrajinskih brezpilotnikov. Iz Kijeva niso posredovali dodatnih informacij o razmerah v Kursku, kjer so njihove enote v preteklem tednu po lastnih navedbah zasedle okoli tisoč kvadratnih kilometrov ozemlja znotraj Rusije. Ruske sile trdijo, da je zasedeno ozemlje pol manjše.

Nadaljujejo se tudi napadi v regiji Kursk. Foto: Reuters

Ukrajina ne namerava prevzeti zasedenih ruskih ozemelj

Da Ukrajine ne zanima prevzem ozemlja, ki ga je zajela od začetka vdora na rusko ozemlje, je danes izjavil tiskovni predstavnik ukrajinskega zunanjega ministrstva Georgij Tihi in poudaril, da je vdor ukrajinskih sil popolnoma legitimen. Prej ko bo Rusija pristala na pravičen mir, prej bo Ukrajina prenehala s svojimi čezmejnimi napadi, je še dodal.

Poročilo generalštaba ukrajinske vojske sicer navaja 134 ločenih spopadov na fronti, pri čemer regije Kursk ne omenja, poroča nemška tiskovna agencija dpa.