Aleksandar Vulin je obisk v Moskvi začel v ponedeljek, ko se je srečal s svetovalcem ruskega predsednika Vladimirja Putina za zunanjepolitične zadeve Jurijem Ušakovom, je po poročanju srbske javne radiotelevizije RTS sporočila vlada.

Poudaril je, da je Srbija edina država v Evropi, ki ni postala del protiruske histerije, in dodal, da Srbija ne bo uvedla sankcij proti Rusiji, čeprav je marsikdo to zahteval od nje.

Vulin je dejal še, da Srbijo in Rusijo veže stoletno prijateljstvo ter da odnosi med državama še nikoli niso bili bolj iskreni in pomenljivi. Ob slavnostnem odkritju spomenika jugoslovanskim partizanom pri Moskvi je izjavil tudi, da so si Srbi in Rusi sami izborili svobodo v drugi svetovni vojni in svobodo prinesli tudi drugim narodom, ter dodal, da Srbi in Rusi niso nikoli izbrali napačne strani zgodovine.

ZDA zoper Vulina uvedle sankcije

Vulin, ki je bil do novembra lani šef srbske varnostno-obveščevalne službe Bia, se je v torek v Moskvi sestal tudi s sekretarjem ruskega varnostnega sveta in donedavnim obrambnim ministrom Sergejem Šojgujem.

Po navedbah srbske vlade sta se pogovarjala o aktualnih varnostnih razmerah v Srbiji in aktivnem sodelovanju zunanjih sil pri umetnem povzročanju napetosti v državi, poroča RTS.

Ruskim varnostnim strukturam se je zahvalil za opozorilo glede načrtovanja množičnih nemirov in poskusa državnega udara. Srbski predsednik Aleksandar Vučić je dan pred sobotnimi množičnimi protesti v Beogradu proti pridobivanju litija namreč dejal, da so od ruskih varnostnih služb dobili informacijo, da se v Srbiji pripravljajo množični nemiri s ciljem državnega udara, proteste pa je označil za poskus rušenja oblasti.

Vulin je Moskvo od začetka vojne v Ukrajini obiskal že večkrat, ZDA pa so proti njemu lani zaradi povezav z Rusijo ter domnevne korupcije in vpletenosti v trgovino z mamili uvedle tudi sankcije.

Srbija uradno podpira ozemeljsko celovitost Ukrajine, vendar zaradi ruske invazije v Ukrajini noče uvesti sankcij proti Moskvi, k čemur jo kot kandidatko za članstvo v Evropski uniji pozivajo njeni zahodni partnerji.