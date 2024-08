Putin zaposluje: bi za 3.600 evrov na mesec kopali jarke?

Satelitske fotografije podjetja Maxar so že pred devi pokazale, da so Rusi začeli v regiji Kursk kopati rove, s katerimi želijo ustaviti napredovanje ukrajinske vojske, poroča CNN. Ameriški medij pa je danes objavil tudi oglas za delo enega izmed lokalnih gradbenih podjetij, ki očitno za Kremelj opravlja izkopavanje rovov. Oglas so ameriški novinarji zasledili na ruskem spletnem omrežju Vkontakte.

Неподалік міста Льгів у Курській області у сільській місцевості з'явилася велика траншея.



Росіяни там окопуються, намагаючись захиститись від Сил оборони України, свідчать нові супутникові знімки Maxar: https://t.co/3mKOuWNYJa pic.twitter.com/AS6u1AwGVJ — Gazeta.Ua (@gazetaua_twit) August 15, 2024

"Iščemo ljudi za kopanje rovov v mestu Lgov. Imamo vso opremo, plača je vsak teden," je med drugim zapisano v oglasu. Gradbeno podjetje potencialnim delavcem nudi plačo od 1.400 do 3.600 evrov. "Zagotavljamo tudi tri obroke dnevno, vso potrebno opremo skupaj z obleko in prevoz do mesta dela," še piše v oglasu. Mesto Lgov se sicer nahaja v regiji Kursk, kjer ukrajinska vojska zadnjih deset dni pospešeno osvaja ozemlja.