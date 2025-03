Je to neprijetno kitajsko sporočilo Putinu?

"Kot študent zgodovine, kar sem – in vse sem gledal – se najprej naučiš, da ne želiš, da se Rusija in Kitajska združita," je ameriški predsednik Donald Trump povedal za Fox News 18. marca, potem ko je opravil telefonski pogovor z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom.

Trumpov vzvratni Nixon

Že po prvih začetkih ameriško-ruske otoplitve so se pojavile teorije, da skuša Trumpova administracija s svojim pristopom, ki gre na škodo Ukrajine in Evrope, ločiti Rusijo od Kitajske. Nekateri so to poimenovali vzvratni Kissinger oziroma vzvratni Nixon (reverse Kissinger in reverse Nixon v angleščini).

Ameriškemu predsedniku Richardu Nixonu ter njegovemu zunanjemu ministru in svetovalcu za nacionalno varnost Henryju Kissingerju je v 70. letih preteklega stoletja uspela sprava med ZDA in komunistično Kitajsko. Washington je namreč izkoristil spor med Kitajsko in Sovjetsko zvezo zaradi meje ter dokončno zabil klin med obema komunističnima državama.

Rubio dvomi o popolnem razkolu med Rusijo in Kitajsko

Nekdanji posebni odposlanec ZDA za Ukrajino in Rusijo Keith Kellogg je bil prvi med vladnimi uradniki, ki so javno govorili o tem, da skušajo ZDA prekiniti zavezništvo med Rusijo in Kitajsko. Pomenljivo je, da Kellogg na zahtevo Rusije ni več posebni odposlanec ZDA za Rusijo, ampak je samo še za Ukrajino.

Donald Trump skuša s svojo politiko do Vladimirja Putina preprečiti preveliko zbližanje med Moskvo in Pekingom, ki sta v zadnjih desetletjih postala tesna zaveznika. Foto: Guliverimage

Ameriški zunanji minister Marco Rubio je prav tako govoril o ameriški želji, da bi bila Rusija manj odvisna od Kitajske. Je pa Rubio v pogovoru za spletni medij Breitbart News 25. februarja podvomil, da bo Američanom uspelo, da bi popolnoma pretrgali stike med Rusijo in Kitajsko.

Kitajci želijo v koalicijo voljnih?

Dan prej, 24. februarja, je kitajski predsednik Ši Džinping opravil telefonski pogovor s Putinom. "Zgodovina in resničnost kažeta, da sta Kitajska in Rusija dobri sosedi, ki ju ni mogoče oddaljiti, in pravi prijateljici, ki si delita bogastvo in gorje," je kitajski predsednik med drugim dejal svojemu ruskemu kolegu po poročanju kitajske državne tiskovne agencije Šinhua.

Iz tega zornega kota rusko-kitajskega zavezništva je na prvi pogled nekoliko nenavadna kitajska želja, da bi sodelovala v t. i. koaliciji voljnih, ki se je oblikovala v zadnjih tednih iz nekaterih članic EU in Nata. Koalicija voljnih je namreč odziv na Trumpovo politiko do Rusije.

Bi vključitev Kitajske v koalicijo voljnih omehčala Rusijo?

O tem, da so kitajski diplomati spraševali uradnike EU o morebitnem sodelovanju Kitajske v koaliciji voljnih oziroma v morebitnih mirovnih silah v Ukrajini po morebitni sklenitvi premirja, je prvi poročal nemški medij Welt am Sonntag.

Bo Kitajska sodelovala s t. i. koalicijo voljnih, katere glavna pobudnika sta francoski predsednik Emmanuel Macron in britanski premier Keir Starmer, in prispevala vojake za morebitne mirovne sile v Ukrajini po koncu vojne? Foto: Guliverimage

Kitajski diplomati so v Bruslju razpravljali o tem, ali bi bil takšen korak možen in morda celo zaželen z evropskega vidika. Neimenovani bruseljski uradniki iz diplomatskih krogov so za omenjeni nemški medij dejali: "Vključitev Kitajske v 'koalicijo voljnih' bi lahko potencialno povečala rusko sprejemanje mirovnih enot v Ukrajini." V vsakem primeru je zadeva občutljiva, še pravijo bruseljski diplomati.

Je poteza usklajena z Moskvo ali usmerjena proti Moskvi?

Vprašanje je seveda, ali je ta kitajska poteza usklajena z Moskvo ali pa je morda sporočilo Moskvi, da naj ne otopli preveč odnosov z Washingtonom.