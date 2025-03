Donald Trump v videospotu srbskih turbofolk glasbenikov

"Kot veste, sva vedno za inovacije in zdaj ponosno predstavljava svoj prvi videospot, ki je nastal s pomočjo umetne inteligence," je ob premieri videospota za pesem Džaba, džaba sporočil Đole Đogani, ki z ženo Vesno sestavlja srbski turbofolk duo Đogani.

Bolj kot skladba je pozornost občinstva vzbudil gost v videospotu, ameriški predsednik Donald Trump, ki ga je umetna inteligenca upodobila, kako v kičasto zlatem letalu igra na klaviature in se zabava ob ritmih skladbe s steklenico oziroma kozarcem v roki, v nekem trenutku pa celo skoči iz letala.

Odzivi na videospot so na YouTubu in družbenih omrežjih precej mešani. Nekateri so navdušeni oziroma se jim zdi ideja duhovita, drugi pa so spot oklicali za "vrhunec 'trasha'". Marsikoga je vse skupaj spomnilo tudi na bizaren izdelek umetne inteligence o preporodu Gaze v letovišče, ki ga je na omrežju Truth Social delil Trump in v katerem ob njem nastopata Benjamin Netanjahu in Elon Musk.

