Pankrti, ki so pred 45 leti prigrmeli na glasbeno sceno takratne Jugoslavije s prvencem Dolgcajt, so v spomin na obletnico pripravili krajšo koncertno turnejo. Ta jih vodi po treh glavnih mestih, v katerih je plošča najbolj odmevala. Začeli so v Zagrebu, aprila sledi Beograd, v četrtek pa so s punk uspešnicami zatresli ljubljanski Kino Šiška.

S četrtkovim koncertom so se Pankrti vrnili v kulturni center Kino Šiška, ki so ga leta 2009, ko je po letih prenove nastal iz nekdanje kinodvorane, tudi odprli. V Kinu Šiška so zazvenele skladbe z albuma Dolgcajt, kot so Totalna revolucija, Metka, Jest sem na liniji, Lepi in prazni ter Lublana je bulana, pa tudi njihove druge uspešnice, kot so Osmi dan, Zvečer v mestu, Bandiera Rossa in Umazane igre.

V kakšni odrski kondiciji je po 45 letih Pero Lovšin? Poglejte:

Plošča Dolgcajt je izšla na kulturni praznik, 8. februarja 1980, pri takratni RTV Ljubljana kot prvi punk rock album na Slovenskem in eden prvih v tedanji Jugoslaviji.

Pero Lovšin se spominja, kako so snemali Dolgcajt:

Že prvi dan so prodali več kot dva tisoč primerkov iz naklade deset tisoč izvodov, za ploščo pa so nato prejeli tudi nagrado sedem sekretarjev Skoja za najboljšo ploščo v Jugoslaviji. "Seveda so zdaj drugi časi, ampak kot vidimo, ima nek naboj in potencial. Ko jo igramo, prihajajo tudi mlajše generacije," je o plošči Dolgcajt še povedal Lovšin.

Pankrti v Kinu Šiška:

