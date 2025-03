"Goljufije na volitvah. Slišali ste za ta izraz. Upajmo, da jih bomo odpravili. Vsaj s tem bomo naredili veliko za to," je ob podpisu ukaza z naslovom Ohranjanje in zaščita integritete ameriških volitev dejal Trump.

V ukazu piše, da ZDA ni uspelo uveljaviti osnovne in potrebne zaščite na volitvah. Ukaz ob tem poziva zvezne države, naj sodelujejo z Belo hišo ali pa tvegajo izgubo dostopa do zveznega financiranja, če ne bodo zahtevale dokazila o državljanstvu.

Pričakovati je, da bodo Trumpov ukaz tako kot večino drugih izpodbijali na sodiščih, saj zvezna ustava zveznim državam daje precej proste roke pri določanju volilnih pravil in postopkov, poročajo ameriški mediji.

Zahteva po dokazu državljanstva s potnim ali rojstnim listom pred registracijo za volitve je dolgoletna želja republikancev. Foto: Reuters

Nimajo potnih ali rojstnih listov

Primeri udeležbe nedržavljanov na volitvah so sicer izjemno redki, to prepoveduje zvezni zakon. Kršiteljem poleg denarne in zaporne kazni grozi tudi deportacija. Demokrati so proti dokazovanju državljanstva na volitvah, ker številni državljani ZDA nimajo potnih listov ali pa ne vedo, kako priti do rojstnega lista.

Foto: Reuters

Izvršni ukaz zveznim državam tudi prepoveduje upoštevanje glasovnic po pošti, prejetih po dnevu volitev. Trenutno 18 zveznih držav dovoljuje upoštevanje glasovnic, ki so prišle do volilnih komisij tudi po volitvah, če so bile oddane na pošto do dneva volitev. V Kaliforniji to lahko traja tudi do sedem dni po volitvah.

Tujci z dovoljenjem za delo in bivanje v ZDA lahko prispevajo denar ameriškim političnim kandidatom, le voliti ne smejo. Lahko pa nakažejo denar tudi političnim skupinam, ki se zavzemajo za določena politična vprašanja, in Trumpov ukaz poskuša to ukiniti.