Trump podpisal izvršni ukaz o ukinitvi ministrstva za izobraževanje

Trump je tako izpolnil obljubo iz predvolilne kampanje in uresničil desetletja star cilj ameriške desnice, da bi nad šolstvom neodvisno od vlade v Washingtonu bdele zvezne države. Po njegovih besedah je ukinitev ministrstva nujna zaradi varčevanja s proračunskimi sredstvi in za izboljšanje izobraževalnih standardov v ZDA, ki da zaostajajo za tistimi v Evropi in na Kitajskem.

Izvršni ukaz je podpisal na posebni slovesnosti v vzhodni sobi Bele hiše, obkrožen s šolarji. Ob tem je dejal, da bo ukaz enkrat za vselej odpravil zvezno ministrstvo za izobraževanje. "Izobraževanje bomo vrnili državam, kamor spada," je poudaril.

Ministrstva za izobraževanje, ustanovljenega leta 1979, sicer ni mogoče ukiniti brez odobritve kongresa, mu pa Trumpov izvršni ukaz po poročanju francoske tiskovne agencije AFP verjetno lahko odvzame sredstva in osebje.

Za ministrico McMahon bo našel drugo služb(ic)o

Ukaz ministrici za izobraževanje Lindi McMahon nalaga, naj sprejme vse potrebne ukrepe za lažje zaprtje ministrstva in vrnitev pristojnosti na področju izobraževanja zveznim državam. Predsednik je sicer ocenil, da je ministrica svoje delo opravljala dobro in da bo zanjo po ukinitvi ministrstva "našel nekaj drugega".

Demokrati in strokovnjaki za izobraževanje so do poteze kritični. Vodja demokratske manjšine v senatu Chuck Schumer je dejal, da gre za tiranski prevzem oblasti in eno najbolj uničujočih Trumpovih potez.

Ob ukinitvi ministrstva za izobraževanje je po poročanju ameriških medijev pričakovati, da bodo nekatere njegove naloge porazdelili med druga ministrstva. Bela hiša je sicer pred podpisom izvršnega ukaza napovedala, da bo manjši oddelek za izobraževanje verjetno ostal in se med drugim ukvarjal s posojili in nekaterimi štipendijami za študente z nizkimi dohodki.

Ameriška vlada ima sicer omejeno vlogo v izobraževanju, saj iz zvezne blagajne po navedbah AFP prihaja le približno 13 odstotkov sredstev za osnovne in srednje šole, preostalo pa financirajo zvezne države in lokalne skupnosti. Vendar pa je zvezno financiranje pomembno za šole z nizkimi dohodki in učence s posebnimi potrebami.