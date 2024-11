Trump v bodočo vlado imenoval še televizijskega zdravnika in Lindo McMahon

Novoizvoljeni predsednik ZDA Donald Trump je na položaj ministrice za izobraževanje imenoval nekdanjo članico svoje prve vlade, 76-letno Lindo McMahon. Upravitelj Centra zveznih zdravstvenih programov za starejše in revne (CMS) pa bo televizijski zdravnik Mehmet Oz.

Nekdanja direktorica športno-zabavne organizacije World Wrestling Entertainment McMahon je bila v prvi Trumpovi vladi vodja Uprave za drobno gospodarstvo. Trump pa ji je zdaj namenil položaj sopredsednice tranzicijske ekipe, kjer si položaj deli s Howardom Lutnickom, ki ga je v torek imenoval na položaj ministra za trgovino.

Linda McMahon Foto: Reuters

McMahon je bila leta 2009 članica državnega odbora za izobraževanje Connecticuta, drugih izkušenj z izobraževanjem nima, poroča portal Politico, ki dodaja, da se bodoča ministrica zavzema za zmanjšanje pomena univerzitetne izobrazbe pri pridobivanju dobro plačanih delovnih mest.

"Naš izobraževalni sistem mora ponuditi jasno pot do uresničitve ameriških sanj brez štiriletnih diplom. Pretvarjanje, da je fakulteta pot za vsakogar, je zastarelo," je zapisala septembra letos.

Glede osnovnošolskega in srednješolskega izobraževanja podpira javno podporo zasebnim šolam in močnejšo udeležbo staršev pri izobraževanju otrok, nasprotuje pa mandatom zvezne vlade glede zagotavljanja raznolikosti. Njeno imenovanje je presenetljivo glede na to, da je Trump med kampanjo obljubljal, da bo ministrstvo za izobraževanje ukinil.

64-letni Mehmet Oz, znan pod nazivom doktor Oz, pa bo prevzel vodenje zdravstvenih programov Medicare in Medicaid.

Mehmet Oz Foto: Reuters

Američani so imeli do zdravstvene reforme predsednika Baracka Obame na zvezni ravni le program zdravstvenega zavarovanja za starejše (Medicare) in za revne (Medicaid), ki danes pokrivata okrog 160 milijonov ljudi. CMS oba programa nadzoruje, upravitelja pa mora potrditi senat.