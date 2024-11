Urad okrožnega državnega tožilca na Manhattnu je danes sporočil, da se strinja s preložitvijo izreka kazni Donaldu Trumpu, ki ga je porota na Manhattnu v primeru zamolčanega denarja spoznala za krivega. S tem bi dali tožilcem čas za obravnavo Trumpovega predloga, da primer opustijo zaradi njegove izvolitve za predsednika. Okrožno državno tožilstvo naj bi v pismu sodniku Juanu Merchanu tudi priznalo, da Trump najverjetneje ne bo obsojen do konca prihajajočega predsedniškega mandata, vendar pa tožilec vztraja, da bi morala Trumpova obsodba obveljati, poročajo ameriški mediji. Vir blizu okrožnega tožilstva je povedal, da je to odprto za štiriletno prekinitev postopka.

Dogodki za Trumpovo pravno in politično usodo predstavljajo zgodovinski preobrat brez primere. Še pred enim letom je bil soočen s štirimi ločenimi obtožnicami, zdaj, ko se pripravlja na ponovni prevzem Bele hiše, pa se je strategija njegovih odvetnikov, ki so na vso silo poskušali vse skupaj prestaviti na čas po volitvah 2024, izkazala za izjemno uspešno. Pri tem sta zvezna primera tik pred koncem, primer v zvezni državi Georgia je zastaral, proces v New Yorku pa se zna prestaviti za nedoločen čas brez izrečene kazni.

Trump je bil maja obsojen v 34 točkah ponarejanja poslovnih evidenc v zvezi s plačili svojemu tedanjemu odvetniku Michaelu Cohenu, da bi mu tako povrnil 130 tisoč dolarjev plačila za molk pornozvezdnici Stormy Daniels, s čimer ji je želel preprečiti, da bi pred letom 2016 spregovorila o domnevni aferi.

Tožilstvo trmasto vztraja pri obsodbi

Newyorški državni tožilec meni, da sodnik ne bi smel zavreči Trumpove obsodbe. "Noben veljavni zakon ne določa, da začasna imuniteta predsednika pred kazenskim pregonom zahteva zavrnitev kazenskega postopka, ki se je začel v času, ko obdolženec ni imel imunitete pred kazenskim pregonom, in ki temelji na uradnem ravnanju, za katero obdolženec prav tako nima imunitete," so zapisali na okrožnem tožilstvu.

Zaradi okoliščin prestavljeno

Merchan naj bi že prejšnji teden odločal o razveljavitvi obsodbe na podlagi odločitve vrhovnega sodišča ZDA iz letošnjega poletja, da mora Trump prejeti široko imuniteto za uradna dejanja v času svojega mandata in da uradnih dejanj ni mogoče uporabiti kot dokaz v kazenskem postopku.

Vendar je okrožno tožilstvo priznalo "okoliščine brez primere" Trumpove izvolitve, zato je odločitev sodnika Merchana preložena.

Trumpovi odvetniki pri tem trdijo, da je treba obsodbo razveljaviti tako zaradi odločitve o predsedniški imuniteti kot tudi zato, ker se bo kmalu vrnil v Belo hišo.

Če bo obsojen, bi morda težko vladal

"Odlog in razveljavitev sta nujna, da bi se izognili neustavnim oviram pri Trumpovem predsednikovanju," je zapisal Trumpov odvetnik Emil Bove v elektronskih sporočilih, ki so si jih ta mesec izmenjali s sodiščem in okrožnim tožilstvom. Trump je Boveju namenil tudi zasedbo visokega položaja v pravosodnem ministrstvu v svoji novi administraciji.

"Čas se je iztekel," pa meni Elie Honig, pravni analitik CNN in nekdanji tožilec. "Radi rečemo, da v tej državi nihče ni nad zakonom, vendar je dejstvo, da ena oseba v veliki meri je, in to je predsednik zaradi odločitve o imuniteti in zaradi politike ministrstva za pravosodje, v skladu s katero predsednika na funkciji ni mogoče sodno preganjati."

Od štirih stoji le ena

Trumpa je lani spomladi doletela obtožnica v zvezi z mahinacijami pri plačilu za molk okrožnega tožilca na Manhattnu Alvina Bragga, prva od štirih, ki naj bi ga doletele v letu 2023.

A kot kaže, bi bila to lahko edina zadeva proti Trumpu, ki jo bodo obravnavali na sodišču. Obtožbe Trumpa o spodkopavanju volitev je vrhovno sodišče z odločitvijo o imuniteti odložilo za nedoločen čas, zvezni sodnik, ki ga je imenoval Trump, je zavrnil zadevo o tajnih dokumentih, primer v Georgii pa je zastaral zaradi prizadevanj Trumpa in njegovih soobtožencev, da bi iz zadeve izločili okrožnega tožilca okrožja Fulton.

Spoznan za krivega, sodba pa preložena

Porota na Manhattnu je sicer Trumpa po dvomesečnem sojenju spoznala za krivega v vseh 34 točkah obtožnice, a je bila obsodba, prvotno načrtovana za julij, dvakrat preložena, potem ko je odločitev vrhovnega sodišča o imuniteti spodbudila Trumpove odvetnike, da vložijo zahtevo za razveljavitev obsodbe.

To prizadevanje je skupaj z drugimi taktikami, vključno s poskusom prenosa zadeve na zvezno sodišče, še dodatno zavleklo postopek in spodbudilo sodnika Merchana, da je odločitev o obsodbi in odločitev o imuniteti prestavil na čas po novembrskih volitvah.

Trumpovi odvetniki trdijo, da je treba obsodbo razveljaviti, ker se je okrožno tožilstvo oprlo na dokaze, povezane s Trumpovimi uradnimi dejanji kot predsednika med njegovim prvim mandatom, ki ne bi smeli biti predstavljeni poroti na sojenju.

Urad tožilca Bragga pa odgovarja, da mora Trumpova obsodba ostati v veljavi, saj da so bili dokazi, predstavljeni na sojenju, prepričljivi.