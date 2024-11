Novoizvoljeni predsednik ZDA Donald Trump je danes na svojem družbenem omrežju Truth Social znova potrdil, da namerava uporabiti vojsko za množični izgon nezakonitih priseljencev iz ZDA. V ta namen bo razglasil izredne razmere in ključne vladne položaje razdelil ljudem, ki mu zvesto sledijo.

Trump je med predsedniško kampanjo ponavljal, da bo izvedel največje deportacije v ameriški zgodovini, in njegova potrditev namere ni nobeno presenečenje. Za izvajanje načrta namerava na ključne vladne položaje postaviti ljudi, ki so mu povsem zvesti.

Za posebnega "mejnega carja" je imenoval nekdanjega agenta za priseljevanje in carine Toma Homana, na čelo Pentagona pa namerava postaviti voditelja televizije Fox News Peta Hegsetha.

Na čelo ministrstva za domovinsko varnost, ki je pristojno tudi za priseljevanja, namerava Trump postaviti guvernerko Južne Dakote Kristi Noem, na ministrstvu za pravosodje pa bi za zakonitost deportacij in sodelovanje zveznih policijskih agencij skrbel bodoči minister Matt Gaetz.

Vendar pa ni zagotovljeno imenovanje Gaetza, saj se je po poročanju ameriških medijev proti njegovemu imenovanju izreklo že najmanj deset republikanskih senatorjev. Zapleta pa se tudi pri imenovanju Hegsetha, ki se sooča z obtožbami o spolnem napadu.

Bodo senatorji krotili samovoljo?

Odhajajoči vodja republikanske večine v senatu Mitch McConnell pa naj bi po nepotrjenih poročilih medijev nasprotoval Trumpovi želji, da se imenovanja na vladne položaje opravijo v času kongresnih počitnic, ko ni potrebno soglasje senata. Imenovanja bi bila v tem primeru le začasna.

McConnell naj bi kolegom povedal, da bo o imenovanjih v času počitnic odločal novi vodja senatne večine John Thune, ki se o tem še ni javno izrekel.

V ZDA živi najmanj 11 milijonov nezakonitih priseljencev, ki so v veliki večini zaposleni in plačujejo davke. Številni imajo tudi družinske člane, ki so ameriški državljani.