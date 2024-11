Kaj bo storil mož, pred katerim od strahu trepeta ves svet?

Ko se je leta 1947 Robert Lighthizer rodil v kraju Ashtabula v zvezni državi Ohio, se je območju ZDA, katerega del je bil njegov domači kraj, še reklo jekleni pas (steel belt). Ohio, Pensilvanija, Michigan, Wisconsin, severni del zvezne države New York, Indiana in Illinois – to je bilo industrijsko srce ZDA s svojo jeklarsko, strojno in avtomobilsko industrijo.

Lighthizerjev boj proti deindustrializaciji jeklenega pasu

Že v 50. letih pa se je začela postopna deindustrializacija območja, zaradi česar je jekleni pas v 80. letih preteklega stoletja dobil nov vzdevek – zarjaveli pas (rust belt). Lighthizer, po izobrazbi pravnik, je v tem času, leta 1983, postal v administraciji republikanskega predsednika Ronalda Reagana namestnik direktorja zvezne agencije za trgovino.

Lighthizer se je v agenciji ukvarjal z vsem od pogodb s Sovjetsko zvezo o izvozu ameriškega žita do uvoza tekstila iz Kitajske. A njegova glavna naloga je bila zaščita industrijskih velikanov, tudi nekaterih v njegovi domači državi Ohio, pred japonsko konkurenco, piše ameriški medij Propublica.

Japonci prelisičijo Lighthizerja

Lighthizer je sicer izpogajal uvozne kvote za japonsko jeklo in avtomobile, ki naj bi rešile zarjaveli pas, a so ga Japonci na koncu prelisičili, ko so na jugu ZDA, kjer ni močnih sindikatov, postavili robotizirane tovarne avtomobilov.

Donald Trump in Robert Lighthizer sta tesna sodelavca. V ozadju Trumpovih načrtov o carinah kot načinu, s katerim bodo ZDA med drugim povrnile industrijska delovna mesta, je prav Lighthizer. Kot zanimivost: tako Trump kot Lighthizer imata nemške prednike. Izvirna nemška oblika priimka Lighthizer je Lichthizer. Foto: Guliverimage

Lighthizer je leta 1985 zapustil agencijo in odšel v zasebni sektor. Kot odvetnik se je večinoma ukvarjal z zaščito ameriške jeklarske industrije pred tujo konkurenco.

Osamljeni zagovornik protekcionizma v času globalizacije

V letih 1988 in 1996 je sodeloval v predsedniški kampanji republikanskega senatorja Boba Dola (z njim je začel sodelovati že leta 1978, ko je postal njegov svetovalec v zveznem senatu).

Lighthizer je dolgoletni nasprotnik Kitajske. Že leta 1997 je v članku za New York Times nasprotoval vstopu Kitajske v Svetovno trgovinsko organizacijo (WTO), leta 2008 pa je v istem mediju odločno zagovarjal protekcionizem. Tedaj je bilo njegovo mnenje v nasprotju s prevladujočim pogledom na svetovno trgovino v ameriški politiki. Leta 2001 je Kitajska postala članica WTO.

Njegove zamisli o carinah prevzame Trump

Vse se je spremenilo, ko je Donald Trump v kampanji pred ameriškimi predsedniškimi volitvami leta 2016 odločno zagovarjal protekcionizem in uvajanje carin. Ta politika naj bi ustavila selitve ameriških delovnih mest na tuje – zlasti na Kitajsko in v Mehiko.

Lighthizer je izpogajal nov prostotrgovinski sporazum med ZDA, Kanado in Mehiko, ki je bolj v korist ZDA kor prvotni sporazum NAFTA. Na fotografiji: Robert Lighthizer, kanadska zunanja ministrica Chrystia Freeland in mehiški gospodarski minister Ildefonso Guajardo oktobra leta 2017 v Washingtonu. Foto: Guliverimage

Spomladi 2017 je Trump Lighthizerja imenoval za vodjo zvezne agencije za trgovino. Agencija, ki je bila prej trdnjava zagovornikov svobodne trgovine, je zdaj dobila novo nalogo: zmanjšati uvoz tujega blaga v ZDA in povečati ameriški izvoz blaga. ZDA imajo res trgovinski primanjkljaj, toda če poleg blaga štejemo tudi storitve, ZDA v resnici več izvažajo kot uvažajo.

Carinska vojna proti Kitajski

Junija 2018 je Lighthizer najavil carine na približno 50 milijard dolarjev (47,4 milijarde evrov) vredno kitajsko blago. Kitajska se je maščevala z visokimi carinami na ameriško kmetijsko blago. Sledil je nov val ameriški carin do konca leta 2019.

Kmetje, pomembna Trumpova politična volilna enota, so zaradi kitajskih carin dobili na desetine milijard dolarjev subvencij. Te subvencije so bile večje kot subvencije za avtomobilska podjetja med zadnjo recesijo. Pri čemer kmetom teh subvencij ni bilo treba vrniti.

Kitajska malce popusti

A ameriški proizvajalci, soočeni z višjimi cenami uvoženih delov, niso dobili nobene podpore. To je pripomoglo k temu, da je sektor padel v recesijo. Študija iz decembra 2019 je ocenila, da so carine zmanjšale zaposlenost v proizvodnih sektorjih, piše Propublica.

Robert Lighthizer, ameriški finančni minister Steven Mnuchin in kitajski podpredsednik Liu He poleti 2019. Kljub določenemu kitajskemu popuščanju carine med državama še vedno ostajajo. Joe Biden je ohranil Trumpove carine in še dvignil nekatere druge carine na kitajske izdelke. ZDA niso uvajale carin samo proti Kitajski. Leta 2018 so na primer uvedle carine na evropsko jeklo in aluminij, na kar je EU odgovorila z uvedbo carin na ameriške izdelke. Leta 2021 je prišlo do dogovora med Washingtonom in Brusljem o omilitvi oziroma odpravi carin na jeklo in aluminij. Foto: Guliverimage

Po drugi strani pa so carine spravile Kitajsko za pogajalsko mizo. Januarja 2020 se je Kitajska zavezala, da bo spoštovala intelektualno lastnino, odprla svoj trg ameriškim kmetijskim pridelkom, izdala licence ameriškim ponudnikom finančnih storitev in kupila za 200 milijard dolarjev (nekaj manj kot 190 milijard evrov) ameriškega blaga. Kljub temu carine še vedno ostajajo.

Reforma sporazuma NAFTA

Lighthizer se je tudi lotil sprememb NAFTA, prostotrgovinskega sporazuma med ZDA, Kanado in Mehiko, ki ga je pred volitvami leta 2016 Trump zelo grajal. V letih 2018 in 2019 so tri države oblikovale nov prostotrgovinski sporazum, ki je med drugim uvedel avtomobilske kvote za kanadske in mehiške proizvajalce. Kanada je morala tudi bolj odpreti svoj trg za ameriško mleko in manj obdavčiti kanadske spletne nakupe ameriških izdelkov.

Kot piše Propublica, je po štirih letih Lighthizerjevega vodenja zvezne agencije za trgovino težko videti obljubljene koristi preobrata od svobodne trgovine k protekcionizmu. Razlika med ameriškim uvozom in izvozom blaga je tako velika kot prej. V ZDA se je rast proizvodnje in proizvodnih delovnih mest leta 2019 umirila. Kolikor so se proizvajalci umaknili iz Kitajske, svojih tovarn niso postavili v ZDA, ampak so se preusmerili v države, kot sta Vietnam in Mehika.

Lighthizer je še vedno Trumpov svetovalec

Z odhodom Trumpa iz Bele hiše 20. januarja 2021 se je končalo tudi Lighthizerjevo vodenje zvezne agencije za trgovino. A sodelovanja med Trumpom in Lighthizerjem s tem ni bilo konec. Lighthizer je bil Trumpov svetovalec tudi pred letošnjimi ameriškimi predsedniškimi volitvami.

Bo Robert Lighthizer kot morebitni Trumpov koordinator na področju trgovine z drugimi državami naletel na ovire znotraj Trumpove administracije? Ne pozabimo, da je tesni Trumpov sodelavec tudi milijarder Elon Musk, ki verjetno ni tako navdušen nad trgovinskimi vojnami kot Lighthizer. Foto: Guliverimage

Vemo, da je Trump obljubljal vsaj 60-odstotne carine na kitajske izdelke in do 20-odstotne carine na izdelke iz drugih držav ter vsaj 200-odstotne carine za avtomobile iz Mehike. Za zdaj se še ne ve, kakšno vlogo bo imel Lighthizer v novi Trumpovi administraciji.

Lighthizer kot neformalni, a mogočni vladni koordinator za trgovino?

Financial Times je nekaj dni po volitvah objavil, da bo spet prevzel vodenje zvezne agencije za trgovine, a je kmalu sledil demanti. Pred dnevi pa je ameriški poslovni medij Wall Street Journal objavil, da Trump želi, da bi bil Lighthizer v njegovi administraciji koordinator za trgovino, ki bo usklajevala delovanje več zveznih ministrstev in agencij, tudi zvezne agencije za trgovino.

Pri vladnem koordinatorju (czar v ameriškem izrazoslovju, ki pa ga v slovenščini smiselno ne moremo prevajati kot carja) gre za neformalni položaj, ki ne potrebuje potrditve v senatu. V Trumpovi administraciji bo tudi koordinator za meje (t. i. border czar) Tom Homan.

Lighthizer že kuje načrte o obsežnih carinah

Kot piše ameriški medij Politico, si Lighthizer in njegovi zavezniki med seboj že pošiljajo dopise o tem, kako prepričati kongresnike in ameriško javnost, da bodo njihovi načrti za dramatično višje carine spodbudili gospodarstvo, namesto da bi ga uničili.

Lighthizerjevo navdušenje nad carinami in trgovinskami vojnami pa ima morda velikega nasprotnika znotraj prihodnje Trumpove administracije. Trumpov pomembni in tesni sodelavec je tudi milijarder Elon Musk, za katerega je neoviran dostop na tuje trge, tudi na kitajskega, zelo pomemben za njegova podjetja.

Pomenljivo je, da je Musk na svojem družbenem omrežju X (nekdaj Twitter) pred dnevi čestital argentinskemu predsedniku Javierju Mileiu, ker je ta znižal carine.