Donald Trump obsojen! V ZDA ostri odzivi z obeh strani.

Podporniki nekdanjega predsednika ZDA so v četrtek po tem, ko je newyorška porota Donalda Trumpa spoznala za krivega vseh 34 točk obtožnice ponarejanja poslovnih dokumentov, govorili o politizaciji pravosodja, demokrati pa so poudarjali, da republikansko stranko zdaj vodi obsojenec za kazniva dejanja.

Nekdanjega predsednika ZDA Donalda Trumpa je porota spoznala za krivega, ker je plačilo pornografski igralki Stormy Daniels za molk o spolnem odnosu prek nekdanjega odvetnika Michaela Cohena prikazal kot plačilo odvetniških storitev. Trump je postopek ponovno napadel kot spolitiziran in napovedal zmago na volitvah.

Newyorški tožilec demokrat Alvin Bragg je po obsodbi dejal, da se je 12 članov porote na podlagi dokazov soglasno odločilo, da je Trump kriv ponarejanja poslovnih dokumentov, da skrije naklep za vplivanje na volitve. "Zdaj bomo slišali veliko glasov, ampak pomemben je le glas porote," je dejal Bragg.

Biden: Nihče ni nad zakonom

Predsednik ZDA Joe Biden obsodbe ni komentiral, tiskovni predstavnik pravne službe Bele hiše Ian Sams pa je na kratko izjavil, da spoštujejo vladavino prava.

Bidnova predsedniška kampanja je sporočila, da v ZDA ni nihče nad zakonom. "Trump je vedno zmotno verjel, da ga ne bodo nikoli doletele posledice kršenja zakonov v lastno korist," je sporočil tiskovni predstavnik Michael Tyler, vendar posvaril, da ga bo še vedno treba premagati novembra na predsedniških volitvah.

"Obsojeni zločinec ali ne, Trump bo republikanski kandidat za predsednika. Grožnja, ki jo predstavlja za našo demokracijo, še nikoli ni bila večja," je sporočil Tyler.

Demokrati so začeli po obsodbi nemudoma zbirati denar za kampanjo, podobno pa je obsodbo začela izkoriščati Trumpova predsedniška kampanja.

Kakšen bo vpliv obsodbe na izid volitev?

"30. maj bo morda ostal v spominu kot dan, ko je Donald Trump osvojil predsedniške volitve 2024," je na mediju X objavil njegov sin Eric Trump, ki spada med tiste, ki so prepričani, da bo obsodba pomagala Trumpu.

"To je sramoten dan v ameriški zgodovini. Demokrati se veselijo obsodbe voditelja opozicijske stranke po smešnih obtožbah na podlagi pričanja obsojenega zločinca. To je bila politična in ne pravosodna poteza," je izjavil predsednik predstavniškega doma kongresa Mike Johnson in napovedal Trumpovo zmago na volitvah.

Za zdaj ni jasno, kako bo obsodba vplivala na ameriške volivce, vendar pa je nekdanji Trumpov svetovalec za nacionalno varnost John Bolton pozval svojo republikansko stranko, naj si za kandidata najde nekoga drugega kot pa obsojenega zločinca.

Na družbenih omrežjih so se nemudoma pojavile parodije, kakršna je ta, ki proces primerja s slovito ameriško serijo Zakon in red:

The newest Law & Order



Special Trump Unit



pic.twitter.com/cOv11FDBHt — Tristan Snell (@TristanSnell) May 31, 2024

Newyorški sodnik Juan Merchan bo Trumpu kazen izrekel 11. julija, tik pred nacionalno konvencijo republikanske stranke, kjer bo potrjen kot predsedniški kandidat.

Trump lahko zdaj vodi predsedniško kampanjo do izreka kazni, ko se bo moral vrniti pred sodnika in sprejeti kazen, ki je lahko v najslabšem primeru tudi zapor do štirih let.

Na odločitev porote so se odzvali tudi nekateri znani Američani, kot je razvidno s spodnjega videoposnetka:

Trumpovi nasprotniki so se odkrito veselili novice o obsodbi. Foto: Reuters Podporniki nekdanjega predsednika spodbujajo, naj se kljub obsodbi ne preda. Foto: Reuters

V zapor najbrž ne bo šel

Kljub obsodbi lahko po ustavi še vedno kandidira za predsednika ZDA. Večina analitikov meni, da mu Merchan zaporne kazni ne bo izrekel, vendar pa to ne pomeni konec nevšečnosti.

Kot obsojenec za kazniva dejanja bo Trump izgubil del državljanskih pravic. Revija Forbes pojasnjuje, da volilne pravice na Floridi ne bo izgubil, ker ni bil obsojen tam, v New Yorku pa obsojenci lahko volijo, razen če so v zaporu.

Z obsodbo izgubil nekaj pravic

Izgubil pa je pravico do nošenja orožja, na Floridi, kjer ima bivališče, ne sme služiti kot član porote, v določenih državah pa ne sme opravljati določenih poklicev ali sedeti v upravnih odborih podjetij.

Po izreku sodbe bodo imeli Trumpovi odvetniki na voljo 30 dni za pritožbo. Ta do volitev ne bo končana, tako kot ne bodo končani še trije kazenski sodni postopki, s katerimi se sooča na zvezni ravni in v Georgii zaradi spodnašanja izida volitev 2020 ter odtujitve tajnih dokumentov iz Bele hiše.