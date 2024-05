Nekdanji predsednik ZDA in najverjetnejši republikanski kandidat na novembrskih predsedniških volitvah Donald Trump je med sinočnjim nastopom na konvenciji ameriške libertarne stranke, ki se je sicer nekoliko sfižil, saj so ga prisotni ob prošnji za podporo na volitvah izžvižgali, obljubil izpustitev Rossa Ulbrichta na prostost. Gre za enega najkontroverznejših zapornikov v ZDA, ki zaradi upravljanja internetnega črnega trga, znanega po imenu Svilna cesta, prestaja doživljenjsko zaporno kazen brez možnosti pogojnega izpusta. Njegova zgodba je po vsem svetu močno odmevala zaradi izredno ostre obsodbe.

Donald Trump je med govorom na konvenciji libertarne stranke ob zavezi, da bo v primeru vnovične izvolitev za predsednika ZDA v svojem kabinetu zaposlil enega od predstavnikov stranke, obljubil tudi, da bo omilil kazen in izpustitev na prostost omogočil 40-letnemu Rossu Ulbrichtu (vir), ki v strogo varovanem zveznem zaporniškem kompleksu v Tucsonu v Arizoni prestaja dosmrtno zaporno kazen brez možnosti ponovnega izpusta.

Zaporna kazen za Ulbrichta, ki je bil na internetu nekdaj znan tudi po vzdevku Dread Pirate Roberts, sicer velja za eno od največjih problematik, na katere zadnja leta opozarjajo ameriški libertarci.

Kako so libertarci izžvižgali Donalda Trumpa, ko je ta prosil za njihovo podporo na volitvah:

Trump: You should nominate me!



Crowd: boooooooooooooooooooooooooo pic.twitter.com/VhgikOTL04 — Acyn (@Acyn) May 26, 2024

Kdo je Ross Ulbricht in kaj je naredil, da prestaja tako strogo kazen?

Ross Ulbricht je leta 2011 ustanovil Silk Road oziroma Svilno cesto, internetno tržnico, ki je ni bilo mogoče najti na tradicionalen način z Googlom. Treba je bilo uporabiti naprednejša orodja za zakrivanje sledi, ki omogočajo dostop do tako imenovanega globokega spleta, kot je brskalnik Tor.

Na Svilni cesti je bilo mogoče prodajalcem za izdelke ali storitve plačevati s kriptovaluto bitcoin, ki je tako prodajalcu kot kupcu omogočala anonimnost. To so potrebovali, saj se je na Svilni cesti trgovalo z blagom, ki ga ni mogoče kupiti v klasični spletni trgovini. Daleč največje je bilo povpraševanje po prepovedanih drogah, mogoče pa je bilo kupiti tudi orožje, ukradene identitete in celo najeti morilca.

Tako je bila videti začetna stran Svilne ceste. Takoj lahko opazimo oglase za prepovedane droge, ki so sicer predstavljali okrog 70 odstotkov celotne ponudbe. Foto: posnetek zaslona

Ulbricht je Svilno cesto upravljal pod vzdevkom Dread Pirate Roberts (oziroma zloglasni gusar Roberts) ali krajše DPR. Posameznik, ki se je skrival za tem vzdevkom, je kmalu postal eden najbolj iskanih ljudi v ZDA. Po dve leti trajajoči preiskavi se je do prave identitete DPR dokopal uslužbenec davčne uprave ZDA. Robertsa je obveščevalna agencija FBI aretirala 2. oktobra 2013.

Kazen, ki je dvignila ogromno prahu

Sojenje Rossu Ulbrichtu se je glede na odmevnost primera končalo ekspresno. Februarja 2015 so ga obtožili vodenja kriminalnega imperija, trgovanja s prepovedanimi drogami, pranja denarja in kiberkriminalnih dejavnosti, naročil pa naj bi tudi šest umorov.

29. maja 2015 je bil Ulbricht obsojen na pet zapornih kazni, ki jih bo prestajal istočasno. Med njimi sta tudi dve dosmrtni kazni brez možnosti pogojnega izpusta, kar pomeni, da Ulbricht ne more zaprositi za predčasni izpust iz zapora zaradi lepega vedenja.

Zaskrbljeni starši Rossa Ulbrichta zapuščajo sodišče v New Yorku, kjer so sodili njihovemu sinu. Foto: Reuters

Ostra kazen je v ZDA in drugod po svetu dvignila ogromno prahu. Kritiki sodnega procesa so opozarjali, da Ulbricht ni neposredno trgoval z mamili, temveč je le ponudil mesto, kjer je to bilo mogoče.

Kontroverzne so bile tudi obtožbe glede naročenih umorov, saj Ulbrichtu nikoli niso dokazali, da je to res storil. Obtožbe glede umorov so bile celo izvzete iz končne obtožnice, a sta jih sodnik in porota vseeno upoštevala kot dokazno gradivo zoper Ulbrichta, kar je na koncu tudi vplivalo na resnost kazni, ki mu je bila izrečena.

Ross Ulbricht, preden so ga ujeli, in z mamo Lyn med prestajanjem zaporne kazni Foto: freeross.org

Vsi dozdajšnji žarki upanja so ugasnili

Ulbricht je decembra 2017 na vrhovno sodišče ZDA poslal pritožbo, češ da so bile med preiskavo dejavnosti Svilne ceste kršene njegove temeljne svoboščine, ki jih določa ustava Združenih držav Amerike. Njegov spletni promet so prestrezali brez sodnega naloga, sodnik pa ga je tudi kaznoval, ne da bi konkretno preveril vsa dejstva, je trdil Ulbrichtov odvetnik.

Prek odvetnikov je Ulbricht ameriško sodstvo tudi večkrat opomnil na nepravilnosti, ki so se pojavile med preiskavo in njegovo sodno obravnavo. Dva agenta ameriškega urada za boj proti drogam (DEA) sta namreč ravnala koruptivno in bila za to tudi obsojena.

Ross Ulbricht v zaporu skupaj s sojetniki, ki so bili obsojeni na enako stroge kazni kot on, torej na dosmrtno ječo brez možnosti pogojnega izpusta, obsojeni zaradi prometa z mamili, ne pa tudi zaradi nasilja. Fotografijo je v njegovem imenu na njegovem profilu na Twitterju objavila Ulbrichtova družina. Foto: Twitter - Voranc

Vrhovno sodišče je 28. junija 2018 zavrnilo Ulbrichtovo pritožbo. 20. julija istega leta je njegov primer znova odprl Robert K. Hur, vrhovni tožilec v ameriški zvezni državi Maryland. Hur je vložil zahtevo za opustitev obtožb zoper Ulbrichta, ki so ga tudi v Marylandu bremenile naročanja umorov, saj po mnenju Hura niso imele nobene prave podlage. Tudi to zahtevo je vrhovno sodišče ZDA zavrnilo.

Ulbrichtova mama je Trumpa že v času, ko je bil predsednik ZDA, prosila, naj pomilosti njenega sina

Za sinovo svobodo se krčevito bori tudi Ulbrichtova mama Lyn. Leta 2018 je na spletni strani change.org odprla peticijo, s katero je takratnega predsednika ZDA Donalda Trumpa prosila, naj Rossa pomilosti, saj "je dober fant, ki je naredil neumnost, zdaj pa prestaja hujšo kazen od morilcev in posiljevalcev".