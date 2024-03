So našli kanal, prek katerega se v Rusijo steka ogromno denarja?

ZDA in Velika Britanija preiskujeta morda enega najobsežnejših poskusov izogibanja sankcijam, ki so bile zoper Rusijo uvedene po njeni invaziji Ukrajine in okupaciji delov države.

Kot poroča medij Bloomberg, Američani in Britanci preiskujejo obsežne transakcije, ki so potovale prek moskovske menjalnice kriptovalut Garantex. Zoper menjalnico so ZDA sankcije uvedle kmalu po začetku vojne v Ukrajini.

Šlo naj bi za prenose več kot dvajsetih milijard ameriških dolarjev (18,6 milijarde evrov) v kriptovaluti tether oziroma USDT. Gre za t. i. stabilni kovanec, kar pomeni, da je njegova vrednost vedno enaka (ali skoraj enaka) enemu ameriškemu dolarju, vsaka enota USDT pa ima kritje v resnični dolarski valuti, zagotavlja izdajatelj USDT.

Tether je najbolj uporabljana kriptovaluta na svetu, saj je na veliki večini največjih kriptomenjalnic USDT glavno sredstvo za nakup drugih kriptovalut (oziroma plačilo pri prodaji kriptovalut). Foto: Shutterstock

Iz družbe Tether so sporočili, da so zamrznili vse račune, ki so na seznamu tistih, ki so jih sankcionirale ZDA in druge države, ter so povezani s sumljivimi transakcijami prek kriptoborze Garantex. Sankcije zoper menjalnico je finančno ministrstvo ZDA uvedlo aprila 2022, ker naj bi prek Garantexa za skoraj sto milijonov evrov sredstev pretakale ruske (kiber)kriminalne združbe.

Trenutno je sicer še prezgodaj za trditve, ali je bila kriptoborza Garantex res zlorabljena za izogibanje sankcijam, saj preiskava še poteka, poroča Bloomberg, ki se sklicuje na anonimne, a dobro obveščene vire.

Kriptomenjalnica Garantex je bila leta 2019 ustanovljena v Estoniji, a tako rekoč vse operacije vodi predvsem iz Moskve, saj ji je Estonija februarja 2022 ob ruski invaziji Ukrajine odvzela obratovalno dovoljenje.