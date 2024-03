V silovitih ruskih napadih poškodovane tri ukrajinske termoelektrarne

Ukrajinske sile so sestrelile 84 od 99 brezpilotnih letalnikov in raket, ki jih je nad Ukrajino ponoči izstrelila ruska vojska, so po navedbah francoske tiskovne agencije AFP sporočili iz Kijeva. V napadih so bile kljub temu poškodovane tri ukrajinske termoelektrarne, več ljudi je bilo ranjenih.