Napad naj bi hekerji stopnjevali, na udaru pa naj bi bile še druge spletne strani slovenskih državnih organov. Razlog za napade je priključitev češki pobudi za skupno nabavo streliva velikih kalibrov zunaj Evropske unije za Ukrajino, za katero je vlada nedavno zagotovila milijon evrov.

Tuji mediji so poročali, da naj bi ukrajinska vojska prve pošiljke streliva, kupljene v okviru češke pobude, prejela do junija.

Hekerji naj bi le upočasnili delovanje spletne strani

Na Uradu vlade za informacijsko varnost v tej fazi hekerskega napada še ne morejo potrditi. So pa obveščeni o izpadu spletne strani in sodelujejo z uradom predsednice, so sporočili portalu 24ur.com

Gorazd Božič z Nacionalnega odzivnega centra za kibernetsko varnost SI CERT je za N1 potrdil, da se je zgodil napad na spletno mesto predsednice, a da so ga že zaustavili. Z napadom hekerji po Božičevih besedah niso vdrli v sistem, temveč so le upočasnili delovanje spletne strani. Ostala infrastruktura deluje nemoteno.

Na napad se je odzvala predsednica republike Nataša Pirc Musar, ki je na omrežju X sporočila, da skupaj s pristojnimi službami oviro odpravljajo, ljudi pa prosijo za razumevanje.

S strani pristojnih organov smo bili v Uradu predsednice Republike Slovenije obveščeni, da spletna stran predsednice Republike Slovenije https://t.co/wM3mhmJWIZ zaradi motenj delovanja začasno ni dosegljiva. Skupaj s pristojnimi službami oviro odpravljamo in vas prosimo za… — Nataša Pirc Musar (@nmusar) March 27, 2024

Več sledi.