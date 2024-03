Ruske rakete uničile ukrajinsko restavracijo #video

Ukrajini je uspelo prestreči 26 ruskih brezpilotnih letalnikov iranske izdelave v regijah Odesa, Harkov, Dnipropetrovsk in Zaporožje, je na Telegramu zapisal poveljnik ukrajinskih zračnih sil Mikola Oleščuk. Informacije po navedbah nemške tiskovne agencije dpa sicer ni bilo mogoče neodvisno preveriti.

Oleščuk je povedal še, da je Rusija v napadih uporabila tri manevrirne rakete Kh-22, protiradarsko raketo, ki je bila izstreljena s Črnega morja, predelano protiletalsko raketo S-200 in skupno 28 brezpilotnih letalnikov tipa šahed. Ponoči so o eksplozijah poročali tudi v mestu Dnipro na jugu Ukrajine, podatkov o žrtvah ali škodi ni bilo.

The fragments of a used Geran drone were discovered at the site of a strike against a restaurant in Kharkiv (March 28, 2024).#Ukraine #Ukrainewar #UkraineRussiaWar #StandWithUkraine #Russia #WWIII #Kharkiv pic.twitter.com/wjx9hgQbn2