Češka razkrila rusko propagandno omrežje

Češka vlada je v sredo uvedla sankcije proti ruskemu spletnemu portalu Voice of Europe ter politikoma Viktorju Medvedčuku in Artjomu Marčevskemu zaradi širjenja ruske propagande v Evropski uniji, poročajo tuje tiskovne agencije. Češki premier Peter Fiala je poudaril, da je Rusija s propagando želela pridobiti vpliv v EU in Evropskem parlamentu.

Po navedbah češkega zunanjega ministrstva je spletni portal Voice of Europe s sedežem v Pragi del ruske operacije vplivanja, katere cilj je pod vprašaj postaviti ozemeljsko celovitost, suverenost in svobodo Ukrajine ter finančna podpora nekaterim evropskim politikom.

Za njim stoji oligarh Viktor Medvedčuk, nekdanji ukrajinski poslanec, ki je bil v Ukrajini obtožen veleizdaje, leta 2022 pa je bil v okviru izmenjave zapornikov izročen Rusiji. Tudi Medvedčuka, ki velja za tesnega prijatelja ruskega predsednika Vladimirja Putina, je Češka uvrstila na seznam ljudi, za katere veljajo sankcije. Te so uvedli še proti Artjomu Marčevskemu, ki je po navodilih Medvedčuka vodil novičarski portal. Sankcije vključujejo zamrznitev njunega premoženja.

Czech intelligence has busted a Moscow-financed network that spread Russian propaganda and wielded influence across Europe, including in the European Parliament.



The group used the Prague-based Voice of Europe news site to spread information seeking to discourage the European… pic.twitter.com/mUeZxZm0sm — Jake Broe (@RealJakeBroe) March 28, 2024

Mrežo, ki jo je financirala Moskva, je razbila češka obveščevalna služba

Češki premier Peter Fiala je poudaril, da sta Medvedčuk in Marčevski s svojimi dejavnostmi želela Rusiji pomagati, da pridobi vpliv v članicah EU in Evropskem parlamentu. Mrežo, ki jo je financirala Moskva, je razbila češka obveščevalna služba (Bis). "Ta skupina si je prizadevala izvajati operacije in dejavnosti na ozemlju EU, katerih cilj je bil napad na ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine," je novinarjem povedal Fiala.

Po navedbah Bisa so omrežje financirali iz Rusije in je delovalo na češkem ozemlju. "Operacija Bisa je razkrila, kako Rusija vpliva na ozemlje držav članic EU in kako poskuša vplivati na politične procese v naših državah," so sporočili na družbenem omrežju X.

Češki novičarski portal Denik N je ob sklicevanju na vire v tajnih službah poročal, da je portal objavljal izjave politikov, ki so zahtevali, da EU ustavi pomoč Ukrajini. Nekateri evropski politiki, ki so sodelovali z Voice of Europe, so za to prejeli plačilo iz Rusije, sredstva pa so nekateri porabili tudi za volilno kampanjo za junijske evropske volitve. Ruska sredstva naj bi prejeli politiki iz Belgije, Francije, Nemčije, Madžarske, Nizozemske in Poljske, med strankami pa Denik N izpostavlja skrajno desno nemško Alternativo za Nemčijo (AfD).

Praga trdi, da naj bi s sankcijami proti portalu in Medvedčuku prispevali k zaščiti demokratičnih procesov pred volitvami v Evropski parlament. Novičarski portal Voice of Europe, ki je na voljo v več jezikih, med drugim v angleščini in nemščini, sicer še naprej objavlja članke.

Za portalom Voice of Europe stoji oligarh Viktor Medvedčuk, nekdanji ukrajinski poslanec, ki je bil v Ukrajini obtožen veleizdaje, leta 2022 pa je bil v okviru izmenjave zapornikov izročen Rusiji. Foto: Reuters