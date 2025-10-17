Vlaga, plesen in neprijeten vonj? Takšen mora biti učinkovit prezračevalni sistem za kopalnico

Kopalnica je eden najbolj problematičnih prostorov, ko govorimo o vlagi, kondenzu in plesni. Visoka vlažnost po prhanju, slabo prezračevanje in zaprti prostori ustvarijo idealne pogoje za razvoj neželenih mikroorganizmov – to pa ni le estetska težava, temveč tudi zdravstvena.

Foto: dLuft

Zakaj je vlaga v kopalnici nevarna?

Kondenz na ogledalih in oknih.

Temne fuge med ploščicami.

Luščenje barve ali ometa.

Neprijetne vonjave.

Pojav plesni na stenah in stropu.

Plesen lahko povzroča tudi alergije, astmo in druge težave z dihali – še posebej pri otrocih in starejših.

Samo odpreti okno ne zadostuje

Marsikdo misli, da je dovolj odpreti okno – a v hladnih mesecih to ni praktično, saj s tem ohladimo prostor. Poleg tega imajo številna stanovanja kopalnico brez oken, kjer je edina rešitev mehansko prezračevanje. Pametni kopalniški ventilator je danes najpogostejša in energetsko učinkovita rešitev, ki samodejno odstrani vlago – tudi kadar vas ni doma.

Kaj pa rekuperator? Ni za kopalnico!

Rekuperatorji so odlični za bivalne prostore (dnevne sobe, spalnice, otroške sobe), saj omogočajo menjavo zraka s povrnitvijo toplote. Vendar niso primerni za kopalnice, kjer je treba vlago odvajati, ne pa dodajati svežega zraka v tako majhen in vlažen prostor.

Primerjava: kopalniški ventilator vs. lokalni rekuperator

Foto: dLuft

Priporočilo: pametni kopalniški ventilator dLuft

Kopalniški ventilatorji dLuft so zasnovani posebej za vlažne prostore. Delujejo skoraj neslišno, se samodejno vklopijo ob povišani vlagi in porabijo zelo malo elektrike.

Prednosti:

samodejni senzor vlage

protipovratna loputa (brez nenadzorovanega vdora hladnega zraka)

enostavna montaža (na steno ali v jašek)

dolga življenjska doba

Če je odvod skozi steno (horizontalno) – izberite aksialni model.

Če gre odvod navzgor (vertikalno) – izberite radialni model.

Jesenska akcija: dLuft Smart Fresh rekuperator z montažo za le en evro Čeprav rekuperatorji niso primerni za kopalnice, so odlična rešitev za spalnice, dnevne sobe, otroške sobe in druge bivalne prostore – saj omogočajo stalen dotok svežega zraka brez toplotnih izgub. Zdaj je idealen čas za nakup! Ob nakupu vsaj dveh dLuft Smart Fresh rekuperatorjev vam pripada profesionalna montaža za le en evro na napravo! Akcija traja do konca oktobra oz. do razprodaje zalog. Foto: dLuft

Kako preprečiti plesen v kopalnici?

Uporabljajte pametni ventilator s senzorjem vlage .

. Redno odstranjujte kondenz in čistite fuge.

Ne zanašajte se samo na okna.

Za bivalne prostore pa izkoristite jesensko akcijo in si zagotovite zdravo notranje okolje s svežim zrakom.

Ste opazili vlago ali plesen v kopalnici? Ne čakajte, da se težava poslabša! Prezračevanje kopalnice ni luksuz – je nuja. Izberite rešitev, ki deluje dolgoročno – ventilator za kopalnico dLuft. Oddajte neobvezujoče povpraševanje in skupaj bomo našli najboljši prezračevalni sistem za vaš dom: Pošljite povpraševanje ali pa nas pokličite za brezplačno svetovanje: +386 41 278 819.

