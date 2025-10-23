Hud Trumpov udarec proti ruskemu vojnemu stroju

Ameriški predsednik Donald Trump je v sredo uvedel sankcije proti dvema največjima ruskim naftnima družbama in se pritožil, da njegova pogajanja z Vladimirjem Putinom za končanje vojne v Ukrajini ne vodijo nikamor, poroča tiskovna agencija AFP.

Trump je več mesecev odlašal z uvedbo sankcij proti Rusiji, vendar je njegova potrpežljivost po propadu načrtov za novo vrhunsko srečanje s Putinom v Budimpešti kot kaže popustila.

"Vsakič, ko se pogovarjam z Vladimirjem, imamo dobre pogovore, vendar ne vodijo nikamor," je po treh letih in pol vojne v Ukrajini ugotovil Trump, ki je v sredo v Beli hiši sprejel generalnega sekretarja zveze Nato Marka Rutteja.

Sankcije bodo kratkotrajne

Uvedel je sankcije proti družbama Rosneft in Lukoil, jih označil za izjemne, obenem pa izrazil upanje, da bodo kratkotrajne. Sankcije vključujejo zamrznitev vseh sredstev podjetij v ZDA, hkrati pa vsem ameriškim družbam prepovedujejo poslovanje z obema podjetjema.

"Glede na to, da predsednik Putin noče končati te nesmiselne vojne, ministrstvo za finance sankcionira dve največji ruski naftni družbi, ki financirata vojni stroj Kremlja," je na televiziji Fox News izjavil tudi ameriški minister za finance Scott Bessent in dodal, da gre za ene največjih sankcij proti Rusiji.

"Predsednik Putin ni pristopil k pogajanjem na iskren in odkrit način, kot smo upali," je dejal Bessent in dodal, da je Trump razočaran.

EU prepovedala uvoz utekočinjenega zemeljskega plina iz Rusije

Trump je na srečanju z Ruttejem med drugim spet napadel Španijo, ki da ni timski igralec, ker ne namenja dovolj denarja za obrambo.

Izrazil je prepričanje, da bo Rutte (v ozadju) Španijo uspel prepričati, da za obrambo nameni pet odstotkov svojega BDP-ja, poroča španska tiskovna agencija EFE. Foto: Reuters

Nove sankcije proti Rusiji je uvedla tudi EU, poroča AFP. EU je prepoved uvoza utekočinjenega zemeljskega plina iz Rusije prestavila že na začetek leta 2027, na črno listo je uvrstila več kot sto tankerjev in uvedla nadzor nad potovanji ruskih diplomatov, ki jih sumijo vohunjenja, poroča AFP.