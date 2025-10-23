Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
Na. R., STA

Četrtek,
23. 10. 2025,
6.28

Osveženo pred

18 minut

Četrtek, 23. 10. 2025, 6.28

18 minut

Hud Trumpov udarec proti ruskemu vojnemu stroju

Avtorji:
Na. R., STA

Donald Trump | Trump je prejšnji teden napovedal nov vrh s Putinom, in sicer v Budimpešti, vendar ga je odpovedal, ker se mu je zazdelo, da gre za izgubo časa. Pred tem se je v Beli hiši za zaprtimi vrati ponovno sprl z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim in mu razlagal, da Rusija v vojni zmaguje, so poročali ameriški mediji. | Foto Reuters

Trump je prejšnji teden napovedal nov vrh s Putinom, in sicer v Budimpešti, vendar ga je odpovedal, ker se mu je zazdelo, da gre za izgubo časa. Pred tem se je v Beli hiši za zaprtimi vrati ponovno sprl z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim in mu razlagal, da Rusija v vojni zmaguje, so poročali ameriški mediji.

Foto: Reuters

Ameriški predsednik Donald Trump je v sredo uvedel sankcije proti dvema največjima ruskim naftnima družbama in se pritožil, da njegova pogajanja z Vladimirjem Putinom za končanje vojne v Ukrajini ne vodijo nikamor, poroča tiskovna agencija AFP.

Trump je več mesecev odlašal z uvedbo sankcij proti Rusiji, vendar je njegova potrpežljivost po propadu načrtov za novo vrhunsko srečanje s Putinom v Budimpešti kot kaže popustila.

"Vsakič, ko se pogovarjam z Vladimirjem, imamo dobre pogovore, vendar ne vodijo nikamor," je po treh letih in pol vojne v Ukrajini ugotovil Trump, ki je v sredo v Beli hiši sprejel generalnega sekretarja zveze Nato Marka Rutteja.

Sankcije bodo kratkotrajne

Uvedel je sankcije proti družbama Rosneft in Lukoil, jih označil za izjemne, obenem pa izrazil upanje, da bodo kratkotrajne. Sankcije vključujejo zamrznitev vseh sredstev podjetij v ZDA, hkrati pa vsem ameriškim družbam prepovedujejo poslovanje z obema podjetjema.

"Glede na to, da predsednik Putin noče končati te nesmiselne vojne, ministrstvo za finance sankcionira dve največji ruski naftni družbi, ki financirata vojni stroj Kremlja," je na televiziji Fox News izjavil tudi ameriški minister za finance Scott Bessent in dodal, da gre za ene največjih sankcij proti Rusiji.

"Predsednik Putin ni pristopil k pogajanjem na iskren in odkrit način, kot smo upali," je dejal Bessent in dodal, da je Trump razočaran.

EU prepovedala uvoz utekočinjenega zemeljskega plina iz Rusije

Trump je na srečanju z Ruttejem med drugim spet napadel Španijo, ki da ni timski igralec, ker ne namenja dovolj denarja za obrambo. 

Izrazil je prepričanje, da bo Rutte (v ozadju) Španijo uspel prepričati, da za obrambo nameni pet odstotkov svojega BDP-ja, poroča španska tiskovna agencija EFE. | Foto: Reuters Izrazil je prepričanje, da bo Rutte (v ozadju) Španijo uspel prepričati, da za obrambo nameni pet odstotkov svojega BDP-ja, poroča španska tiskovna agencija EFE. Foto: Reuters

Nove sankcije proti Rusiji je uvedla tudi EU, poroča AFP. EU je prepoved uvoza utekočinjenega zemeljskega plina iz Rusije prestavila že na začetek leta 2027, na črno listo je uvrstila več kot sto tankerjev in uvedla nadzor nad potovanji ruskih diplomatov, ki jih sumijo vohunjenja, poroča AFP.

pogovori Evropska unija plin rafinerija sankcije Rusija ZDA Donald Trump
