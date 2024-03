Ruski preiskovalni odbor je sporočil, da imajo dokaze, da je napad na koncertno dvorano v Moskvi povezan z ukrajinskimi nacionalisti. Na domnevno ukrajinsko vlogo v smrtonosnem napadu je v zadnjih dneh že namigovalo več ruskih uradnikov in politikov.

Osumljenci naj bi od Ukrajine dobili precejšnje zneske denarja in kriptovalut, odbor pa dodaja, da so pridržali še enega moškega, vpletenega v financiranje teroristov.

#BREAKING Russia says arrested suspect 'involved in financing' Moscow concert hall massacre pic.twitter.com/NMQ9zXiDlV — AFP News Agency (@AFP) March 28, 2024

"Na podlagi dela s pridržanimi teroristi, pregleda tehničnih naprav, ki so jim bile zasežene, in analize informacij o finančnih transakcijah, so bili pridobljeni dokazi o njihovih povezavah z ukrajinskimi nacionalisti," je danes sporočil omenjeni odbor, navaja francoska tiskovna agencija AFP.

ZDA zavračajo te navedbe. "Moj stric je govoril, da najboljši prodajalci gnoja pogosto prenašajo vzorce v svojih ustih. Ruski uradniki se zdijo kot precej dobri prodajalci gnoja," je bil na današnji tiskovni konferenci neposreden tiskovni predstavnik ameriškega Sveta za nacionalno varnost John Kirby in ruske trditve opredelil kot nesmiselno propagando.

V petkovem napadu v Moskvi je bilo po zadnjih podatkih ubitih 143 ljudi, vsi štirje domnevni napadalci so v pridržanju.