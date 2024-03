Vodja ruske varnostne službe o petkovem incidentu: Vpletena sta Zahod in Kijev

"Menimo, da so akcijo pripravili tako radikalni islamisti kot seveda tudi zahodne obveščevalne službe, ukrajinske obveščevalne službe pa so s tem neposredno povezane," je po navedbah ruskih tiskovnih agencij izjavil Bortnikov. Ob tem je ponovil besede ruskega predsednika Vladimirja Putina, da so storilci po napadu poskušali pobegniti v Ukrajino.

"Izdal vam bom majhno skrivnost: na drugi strani bi jih pozdravili kot junake," je dejal prvi mož FSB in pojasnil, da ruske oblasti razumejo, kdo je napad organiziral, niso pa še identificirale "tistega, ki je napad ukazal". Za svoje trditve sicer ni predložil dokazov, navaja AFP.

Lukašenko: Napadalci so po napadu skušali pobegniti

Beloruski predsednik Aleksander Lukašenko je medtem danes izjavil, da so napadalci po napadu poskušali sprva pobegniti v Belorusijo. Vendar pa po njegovih besedah v državo niso mogli vstopiti zaradi kontrolnih točk. "Zato so se obrnili stran in odšli na odsek ukrajinsko-ruske meje," je izjavil beloruski voditelj, ki je na oblasti do leta 1994.

Putin je v ponedeljek izjavil, da so za napad v koncertni dvorani Crocus v predmestju Moskve, v katerem je bilo ubitih najmanj 139 ljudi, še 180 pa ranjenih, krivi radikalni islamisti, ki so poskušali pobegniti v Ukrajino, in vprašal, zakaj.

Dolgoletni ruski voditelj, ki si je nedavno zagotovil peti mandat na čelu največje države na svetu, je že v soboto obljubil, da bodo krivci kaznovani. Kljub temu, da je odgovornost za incident prevzela Islamska država (IS), ga je povezal z Ukrajino, ki vsakršno odgovornost zavrača.

Da so navedbe o vpletenosti Kijeva v napad nesmisel, je poudaril tudi ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, ki ga je tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov danes označil za "Juda posebne vrste". "Jud, ki v marsičem kaže simpatije in naklonjenost nacionalističnemu duhu, ki prežema vodstvo kijevskega režima," je dejal.

IS, proti kateri se Moskva bori v Siriji, skupina pa je dejavna tudi na ruskem Kavkazu, je napade v Rusiji sicer izvajala že od konca leta 2010. Vendar pa ni nikoli prevzela odgovornosti za napad takih razsežnosti, kot je bil petkov.

V soboto, dan po napadu, so ruski organi aretirali skupaj 11 ljudi, med njimi štiri domnevne napadalce, ki naj bi bili vsi državljani Tadžikistana. Ob tem naj bi zasegli avtomatsko orožje, uporabljeno v napadu. Osumljenci so imeli po navedbah FSB stike z Ukrajino in so nameravali tja pobegniti.

Odredili so pripor za tri osumljence

V ponedeljek je rusko sodstvo odredilo pripor za še tri osumljence, dva brata in njunega očeta. Vsi so bili rojeni v tadžikistanski prestolnici Dušanbe, vendar imata brata rusko državljanstvo, je poročala ruska tiskovna agencija Tass.

Danes je nato rusko sodstvo odredilo pripor za še enega osumljenca, 31-letnega državljana Rusije, rojenega v Kirgizistanu, ki naj bi napadalcem pred napadom priskrbel stanovanje. Na sodišču je moški sicer zanikal, da je vedel za njihove načrte, in dejal, da so bili ljudje, ki so stanovanje najeli, običajni najemniki, poroča nemška tiskovna agencija DPA.