Objavili fotografije domnevnih napadalcev

Napadalci, ki so včeraj v Moskvi ubili več kot 60 ljudi in ki so še vedno na begu, naj bi po besedah prič bili po izgledu Azijci in naj ne bi govorili rusko. Ruski mediji so sicer že objavili obraze domnevih napadalcev, pojavil pa se je tudi posnetek nadzorne kamere, na katerem naj bi bili napadalci v avtomobilu.

Po nekaterih informacijah, ki pa niso potrjene, naj bi policija v Brjanski regiji okoli 300 kilometrov iz Moskve celo uspela ustaviti avtomobil z domnevnimi napadalci, pri čemer naj bi enega prijeli, trije pa naj bi zbežali v gozd. Šlo naj bi za Tadžikistance, je na omrežju X zapisal svetovalec na ukrajinskem notranjem ministrstvu Anton Geraschenko.

Po ruskih kanalih na omrežju Telegram so zaokrožila tudi imena domnevnih napadalcev:

- Faizov Rivozhidin Zokirdzhonovich (20.05.2004),

- Ismoilov Rivozhidin Islomovich (25.09.1972),

- Faizov Muhammad-Sobir Zokirdzhonovich (20.05.2004),

- Nasramailov Makhamadrasul Zarabidinovich Nasramailov (21.07.1986),

- Safolzoda Shohinjon Abdugaforovich (28.07.2002),

- Nazarov Rustam Isroilovich (02.01.1995).

Število mrtvih lahko še naraste

V petkovem strelskem napadu v koncertni dvorani na obrobju Moskve, za katerega je odgovornost prevzela skrajna skupina Islamska država, je bilo ubitih več kot 60 ljudi, 115 je ranjenih. Ruske oblasti so sporočile, da napadalce še iščejo, opozorile so tudi, da se število smrtnih žrtev lahko poveča, poroča STA.

Rusko generalno tožilstvo je sporočilo, da je več zamaskiranih napadalcev v petek zvečer vdrlo v dvorano Crocus City Hall tik pred začetkom razprodanega rock koncerta skupine Piknik in začelo streljati. Napadalci so odvrgli tudi zažigalno bombo, stavbo pa je zajel požar, v katerem naj bi se porušila streha.

Teroristična skupina Islamska država je odgovornost za napad v petek pozno zvečer prevzela v sporočilu na družbenem omrežju Telegram in dodala, da so napadalci pobegnili. Moskva se na to še ni odzvala, ZDA pa so sporočile, da je izjava skupine Islamska država o odgovornosti verodostojna. Ruske oblasti so sprožile lov za storilci, ki jih še niso identificirale.

Odpovedane vse prireditve

Oblasti so v Moskvi odpovedale vse množične prireditve, načrtovane za konec tedna, ter poostrile varnostne ukrepe. Napad so obsodile številne zahodne države, tudi Slovenija. Zahodna veleposlaništva so nedavno opozorila na možnost terorističnih napadov v Moskvi, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Bela hiša je v petek sporočila, da so ZDA ta mesec opozorile ruske oblasti o možnosti terorističnih napadov, katerih tarča naj bi bile množične prireditve v Moskvi, poroča AFP. Washington je "te informacije delil z ruskimi oblastmi", je dejala tiskovna predstavnica sveta za nacionalno varnost Adrienne Watson.