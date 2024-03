Pretresljivi posnetki trenutka, ko so islamisti sprožili krvavi napad #video

Med napadom je izbruhnil obsežen požar, zaradi česar se je zrušila streha dvorane.

‼️ Footage has emerged from the scene of the terrorist attack as the shooting began at Moscow's "Crocus City Hall" pic.twitter.com/RjkpHWsIqr

Evropska unija je "šokirana in zgrožena" zaradi poročil o terorističnem napadu, je danes na družbenem omrežju X zapisal tiskovni predstavnik Evropske komisije Peter Stano. EU obsoja vse napade na civiliste, je poudaril.

❗️ The entire Crocus City Hall concert hall has been destroyed



The roof of the Crocus City Hall is reported to have collapsed. The area of the fire is 12900 square meters.



Most of the victims of the terrorist attack are in a condition of average severity, said the Governor of… pic.twitter.com/M0fXl9JlO5