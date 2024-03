Rusi silovito napadli ukrajinsko energetsko infrastrukturo #vŽivo

Poudarki dneva:



8.47 Rusija z obsežnim napadom nad ukrajinsko energetsko infrastrukturo

"Sovražnik trenutno izvaja največji napad na ukrajinsko energetsko infrastrukturo v zadnjem času," je na Facebooku opozoril minister za energetiko German Galuščenko. Kot navaja francoska tiskovna agencija, je ruski napad uničil eno od dveh povezav zaporoške jedrske elektrarne, ki sicer ne deluje.

This night, Russia launched over 60 "Shahed" drones and nearly 90 missiles of various types at Ukraine. The world sees the Russian terrorists' targets as clearly as possible: power plants and energy supply lines, a hydroelectric dam, ordinary residential buildings, and even a… pic.twitter.com/5dX2fAMMiE