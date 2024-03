Ruski partizani sporočajo Putinu: Marširali bomo do Moskve #video

To ni prvič, da so protiputinovski ruski partizani vstopili na rusko ozemlje. Že lani maja sta dve vojaški enoti ruskih protiputinovskih prostovoljcev, Legija Svoboda Rusije in Ruski prostovoljni korpus, vstopili na rusko ozemlje na območju regije Belgorod in po lastnih navedbah osvobodili več vasi. Pozneje so ruske sile pregnale protiputinovske partizane.

Kdo so ruski protiputinovski borci

Tiskovni predstavnik ukrajinske vojaške obveščevalne službe Andrij Jusov je takrat dejal, da ruske prostovoljske skupine pri svojem napadu niso delovale po ukazih Kijeva. "Na ozemlju Ruske federacije delujejo popolnoma avtonomno, na lastno pobudo in zasledujejo svoje družbene in politične cilje," je za ukrajinske medije dejal Jusov.

Kot je februarja lani o ruskih prostovoljcih na ukrajinski strani pisal New York Times, so Ruse, ki se na ukrajinski strani bojujejo proti ruski vojski, v to spodbudili različni razlogi. Eni so moralno ogorčeni nad svojo državo, drugi so v Ukrajini živeči Rusi, ki branijo svojo novo domovino, tretji nasprotujejo Putinovi oblasti.

Drugi množični vdor na rusko ozemlje

Za podobno vojaško operacijo na ozemlju ruskih obmejnih regij Belgorod in Kursk so se protiputinovski ruski prostovoljci odločili v začetku marca. Takrat je Legija Svoboda za Rusijo na spletni platformi Telegram sporočila, da so njeni borci uničili oklepno rusko vojaško vozilo v mestu Tjotkino v regiji Kursk.

Videoposnetek napad ruskih protiputinovskih prostovoljcev na ruske vojaške položaje v naselju Žuravlevka v ruski regiji Belgorod:

Guverner Kurska Roman Starovojt je na Telegramu potrdil oboroženi boj, vendar je zanikal kakršenkoli preboj napadalcev. Skupina, imenovana Sibirski bataljon, je prav tako zapisala, da Rusiji prinaša obljubljeno svobodo in pravico.

Vdor tik pred ruskimi predsedniškimi volitvami

Da so se ruski protiputinovski partizani (Legija Svoboda Rusiji, Ruski prostovoljni korpus in oktobra lani ustanovljeni Sibirski bataljon) za ponovni napad odločili ravno letošnjega marca, ko so bile v Rusiji predsedniške volitve, seveda ni naključje. V prvi vrsti jim je šlo za medijski učinek in poskus osramotitve Putina pred Rusi, češ da ni sposoben preprečiti njihovega vdora v Rusijo.

Sibirski bataljon je tudi sporočil, da je zasedel občinsko poslopje v ruski vasi Gorkovski. Sodeč po objavah na družbenih omrežjih, so pri zasedbi Gorkovskega sodelovali tudi protiruski čečenski borci.

Napad na nekdanje rusko skladišče jedrskega orožja?

Med operacijo naj bi se protiputinovski partizani tudi približali nekdanjemu ruskemu vojaškemu skladišču taktičnega jedrskega orožja Belgorod-22. Kot piše ameriški medij Newsweek, ki se sklicuje na nekega vojaškega strokovnjaka, je Belgorod-22 zelo zastražen, zato je vprašanje, ali ga ruski partizani res želijo napasti.

Napad protiputinovskih partizanov na rusko vojaško skladišče:

🔥 Burns well...



Destroyed Putin's army ammunition depot in Tetkino.



More to come. pic.twitter.com/h6v24uFBh8 — "Liberty of Russia" Legion (@legion_svoboda) March 18, 2024

Belgorod-22 naj bi ruska vojska izpraznila maja lani, in sicer prav zaradi vdora ruskih proukrajinskih prostovoljcev. Temu na ruski strani oporekajo in trdijo, da je bilo skladišče prazno že dolga leta.

Marš do Moskve

Aleksej Baranovski, prostovoljec Legije Svoboda Rusiji, ki ima vojaško ime Lutik, je za Newsweek kmalu po začetku letošnjega vdora povedal, da se je operacija začela z združenimi silami proukrajinskih ruskih prostovoljnih enot, ki so skupaj prečkale mejo.

Putinove sile, je dejal Baranovski, niso pričakovale prebojev v dve ruski regiji hkrati. Povedal je še, da bodo marširali proti Moskvi in osvobodili Rusijo izpod Putinove oblasti.

Putin grozi s kaznovanjem proukrajinskih borcev

Ruske oblasti so nekaj dni po vdoru sporočile, da so ubile 234 saboterjev, kot so poimenovali protiputinovske prostovoljce. Po volitvah se je oglasil tudi Putin, ki je v govoru pripadnikom ruske notranje tajne službe FSB proukrajinske ruske borce označil kot gnusne izdajalce ter napovedal njihovo identificiranje in kaznovanje.

Legionnaires congratulate on the first day of elections! We are voting for a free Russia.



And all residents of the Belgorod and Kursk regions who did not use the humanitarian corridor, we urge them to remain in shelters. pic.twitter.com/T4hcGxUamO — "Liberty of Russia" Legion (@legion_svoboda) March 15, 2024

Proukrajinski borci stalno objavljajo svoja sporočila na družbenih omrežjih. Legija Svoboda Rusiji je tako v torek objavila tudi posnetek napada na položaje ruskih sil v naselju Žuravlevka tik ob meji z Ukrajino v ruski regiji Belgorod.

Evakuacija iz regije Belgorod

Zaradi protiputinovskih partizanov je guverner regije Belgorod Vjačeslav Gladkov v ponedeljek napovedal množične evakuacije prebivalcev iz te regije. Agencija Reuters je poročala, da bodo evakuirali okoli devet tisoč otrok.