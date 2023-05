To so Rusi, ki hočejo z orožjem strmoglaviti Putina z oblasti

Legija Svoboda Rusije in Ruski prostovoljni korpus sta vojaški enoti, ki se v času vojne v Ukrajini bojujeta proti ruskim silam. V ponedeljek sta enoti vstopili na rusko ozemlje na območju regije Belgorod in po lastnih navedbah osvobodili več vasi. Kdo so sploh ti Rusi, katerih končni cilj je strmoglavljenje Vladimirja Putina z oblasti?

Zgodba Legije Svoboda Rusije (Legion "Svoboda Rosii" po rusko) se je začela kmalu po ruskem napadu na Ukrajino 24. februarja lani. Že 27. februarja je po navedbah ukrajinskih medijev neka celotna ruska enota (več kot sto mož) prestopila na ukrajinsko stran.

"Ščitimo Ukrajino pred pravimi fašisti"

Svoje dejanje, ki ga ruska država seveda jemlje kot dezerterstvo in izdajo domovine, so upravičili z besedami, da "skušajo zaščititi Ukrajino pred pravimi fašisti". Te besede so uporabili zato, ker je ruski predsednik Vladimir Putin napad Rusije na svojo zahodno sosedo utemeljil s tem, da se bojuje proti fašistom, ki naj bi bili na oblasti v Kijevu. Pravi fašisti torej po mnenju Legije Svoboda Rusije sedijo v Kremlju.

Izjava pripadnikov Legije Svoboda Rusije po ponedeljkovi akciji v ruski regiji Belgorod:

Pripadniki Legije Svoboda Rusije so februarja lani tudi javno pozvali druge pripadnike ruske vojske, naj se jim pridružijo ter tako svojo državo zaščitijo pred uničenjem in ponižanjem. Glavni cilj Svobode Rusije je torej strmoglavljanje Putina z oblasti. Putin je za njih diktator. Marca lani je legija že odprla svoj profil na sporočilni platformi Telegram, s katerimi nagovarja svoje rojake, naj se pridružijo boju proti Putinovi oblasti.

Za svoj simbol so si legionarji za svobodno Rusijo izbrali belo-modro-belo zastavo s ščitom, na katerem sta pest in napis v cirilici Svoboda Rusiji. (rusko Svoboda Rossii). Belo-modro-bela zastava se je kot nekakšno nasprotje belo-modro-rdeče zastave pojavila na mirovnih shodih proti vojnih, ki so jih v Rusiji organizirali kmalu po začetku vojne, a jih je Putinova oblast s trdo roko hitro zadušila. Belo-modro-bela zastava je zdaj tudi simbol nasprotovanja Putinovi oblasti. Simbol uporabljajo tudi partizanske enote, ki na ozemlju Belorusije in Rusije izvajajo sabotaže.



Zgled za belo-modro-belo zastavo naj bi bila tudi zastava nekdanje Novgorodske republike, ki jo je v 15. stoletju uničila Velika moskovska kneževina. Za številne naj bi Novgorodska republika s svojo ureditvijo predstavljala demokratično tradicijo ruske zgodovine, Velika moskovska kneževina pa despotsko.

Želijo v boj proti Čečenom

Konec marca lani je ukrajinska tiskovna agencija Unian poročala, da so nekateri pripadniki legije začeli individualno usposabljanje z zahodnim orožjem (protioklepni raketometi NLAW) pod vodstvom pripadnikov ukrajinske vojske. Pripadniki legije so izrazili tudi željo, da bi se bojevali proti "napadalnim psom Putinovega režima – kadirovcem (Čečeni, ki se pod vodstvom Ramzana Kadirova bojujejo proti Ukrajincem, op. p.)."

Pripadniki Ruskega prostovoljnega korpusa naj bi v ponedeljek v regiji Belgorod zajeli ruski oklepnik:

Russian volunteer corps (RDK) claims it captured a Russian armoured vehicle BTR 82A in Belgorod oblast. "RDK v FSB 1:0", they wrote on their telegram channel 3/ pic.twitter.com/Vey2WE6JIt — UkraineWorld (@ukraine_world) May 22, 2023

Konec julija lani je Legija Svoboda Rusije sporočila, da jo zdaj sestavljata dva bataljona. Legija ima svoj profil tudi na drugih družbenih omrežjih, med drugim na Twitterju.

Sabotaže po Rusiji

Na družbenih omrežjih legija pogosto objavlja sporočila o sabotažah, ki naj bi jih njihovi pripadniki izvajali po Rusiji, na primer napad z molotovko na prostore ruske obveščevalne službe FSB v ruski regiji Komi maja letos. Pogosti so tudi posnetki belo-modro-belih zastav, ki jih simpatizerji legije s pomočjo balonov spuščajo v zrak nad ruskimi mesti.

Kot je februarja letos o ruskih prostovoljcih na ukrajinski strani pisal New York Times, so Ruse, ki se bojujejo proti ruski vojski, v to spodbudili različni razlogi. Eni so moralno ogorčeni nad svojo državo, drugi so v Ukrajini živeči Rusi, ki branijo svojo novo domovino, tretji nasprotujejo Putinovi oblasti.

Molk o Legiji Svoboda Rusije

"Pravi ruski moški se ne spušča v tako agresivno vojno, ne bo posilil otrok, ubijal žensk in starejših ljudi," je dejal neki ruski borec z vojaškim vzdevkom Cezar, ki je zapustil rodni St. Petersburg, da bi se vojskoval za Ukrajino.

Lani poleti naj bi legija imela dva bataljona:

Legion Freedom of #Russia declared that its unit now consists of two battalions. pic.twitter.com/itOxdxgU7P — NEXTA (@nexta_tv) July 31, 2022

Skoraj eno leto po začetku vojne je bila Legija Svoboda Rusije deležna le malo pozornosti, piše newyorški časnik, in sicer zaradi zaščite vojakov pred povračilnimi ukrepi Rusije, pa tudi zaradi nepripravljenosti ukrajinske vojske, da bi poudarila prizadevanja vojakov, katerih domača država je naredila toliko škode Ukrajini.

Legija sodeluje v bojih za Bahmut

Nekaj sto ruskih prostovoljcev se bojuje na območju Bahmuta v vzhodni Ukrajini. Imajo lastne enote, ki pa jih nadzorujejo ukrajinski častniki. Zaradi strahu pred povračilnimi ukrepi proti sorodnikom in njim samim se nihče od vojakov, ki se je pogovarjal z novinarjema New York Timesa, ni strinjal, da bi ga izpostavili s pravim imenom ali da bi delil podrobne podatke svojem življenju.

Eden od ruskih prostovoljcev, ki se je pogovarjal z novinarjema New York Timesa, je povedal, da je mlajši od 20 let. Po napadu Rusije na Ukrajino ni mogel molčati. Na družbenih omrežjih je objavljal protivojna sporočila, zaradi česar je na njegova vrata lani jeseni potrkal častnik ruske protiobveščevalne službe. Takrat je ugotovil, da je čas za odhod. Prestopil je ukrajinsko-rusko mejo in se prijavil v ukrajinsko vojsko.

Ruski državljani na ukrajinski strani

Na začetku vojne je ukrajinska zakonodaja ruskim državljanom prepovedovala vstop v oborožene sile. Šele avgusta lani je bila sprejeta zakonodaja, ki je Legiji Svoboda Rusije omogočila, da se zakonito pridruži boju, je New York Timesu povedal Andrij Jusov, tiskovni predstavnik ukrajinske vojaške obveščevalne službe.

Pripadnika Legije Svoboda Rusije in Ruskega prostovoljnega korpusa. Ruski prostovoljni korpus sestavljajo nasprotniki Putinove oblasti:

⚡️ Meeting of the Legion "Freedom of Russia" and the Russian Volunteer Corps!



We proceed from common values and unite around a common goal - the fight for freedom and the overthrow of Putin's regime in Russia. We are together and we are ready for... action.



On behalf of the… pic.twitter.com/QfZRQKlooa — "Liberty of Russia" Legion (@legion_svoboda) May 17, 2023

Legija Svoboda Rusije deluje pod okriljem Ukrajinske mednarodne legije, bojne sile, ki vključuje enote, sestavljene iz ameriških in britanskih prostovoljcev, pa tudi Belorusov, Gruzijcev in drugih.

Ruski vohuni v legiji

Postopek pridružitvi legiji ni enostaven. Prostovoljci morajo oddati vlogo in opraviti obsežno preverjanje preteklosti, ki vključuje poligrafske teste. Šele nato lahko začnejo osnovno usposabljanje. Kot imetniki ruskega potnega lista neizogibno naletijo na nezaupanje. Tudi zato, ker je bilo več poskusov ruskih vohunov, da bi se infiltrirali v legijo, je še povedal Jusov.