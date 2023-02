Rusi v taboriščih "prevzgajajo" na tisoče ukrajinskih otrok #vŽivo

Rusi na Krimu in v Rusiji v najmanj 43 taboriščih in drugih objektih zadržujejo okoli šest tisoč ukrajinskih otrok. Glavni namen taborišč je "politična prevzgoja". Najmlajši otrok v taborišču ima štiri mesece, medtem ko 14-letnike že vojaško usposabljajo, je razvidno iz poročila univerze Yale iz ZDA.

Dnevni pregled najpomembnejših dogodkov



6.37 Rusi v taboriščih zadržali šest tisoč otrok. Namen je "politična prevzgoja"

6.31 Američani v bližini Aljaske prestregli štiri ruska letala

6.25 Evropski parlament danes o nadaljnji podpori Ukrajini v luči obletnice ruske invazije

Po poročilu univerze Yale, ki jo podpirajo ZDA, je okoli šest tisoč ukrajinskih otrok zaprtih v taboriščih na Krimu in v Rusiji. Identificirali so najmanj 43 taborišč in drugih objektov, kjer so zaprti ukrajinski otroci. V poročilu je zapisano, da je glavni namen taborišč "politična prevzgoja".

Zadržali so otroke, ki imajo starše ali skrbnike, sirote, otroke, ki so bili pred invazijo v oskrbi ukrajinskih državnih ustanov, in tiste, katerih skrbništvo je bilo zaradi vojne nejasno, so zapisali.

"Zdi se, da je glavni namen taboriščnih objektov, ki smo jih identificirali, politična prevzgoja," je pojasnil Nathaniel Raymond, eden od raziskovalcev.

Nekatere otroke so posvojile ruske družine ali pa so jih dali v rejništvo, še piše v poročilu. Najmlajši otrok je star komaj štiri mesece, 14-letne otroke pa v taboriščih vojaško usposabljajo. "Kar je dokumentirano v tem poročilu, je jasna kršitev 4. ženevske konvencije," je sklenil Raymond.

6.31 Američani v bližini Aljaske prestregli štiri ruska letala

Severnoameriško poveljstvo zračne in vesoljske obrambe je sporočilo, da je na Aljaski izsledilo in prestreglo štiri ruska letala, ki so včeraj vstopila in delovala v območju zračne identifikacije. Dodali so, da so ruska letala ostala v mednarodnem prostoru, torej niso vstopila v ameriški ali kanadski zračni prostor.

Dva lovca F-16 sta ob podpori še dveh lovcev F-35A prestregla štiri ruska letala. "Ta ruska dejavnost v severnoameriški zračni identifikacijski coni se pojavlja redno in se ne šteje za grožnjo, prav tako se dejavnost ne šteje za provokativno," je zapisano v izjavi.

Ta taktika je običajna za Ruse. To počnejo v povprečju šest- do sedemkrat na leto. Poleg tega ta incident ni povezan z nedavnimi incidenti, ki vključujejo predmete v zraku, ki jih je v zadnjih tednih sestrelila ameriška vojska, so še pojasnili.

6.25 Evropski parlament danes o nadaljnji podpori Ukrajini v luči obletnice ruske invazije

Evropski parlament bo danes v okviru plenarnega zasedanja obeležil prvo obletnico začetka vojne v Ukrajini, ki se je začela z rusko invazijo 24. februarja lani. Poslanci bodo med drugim razpravljali o tem, kaj mora Evropska unija še storiti v podporo Kijevu.

Poslanci in poslanke Evropskega parlamenta se bodo v današnji uvodni razpravi ozrli nazaj na leto, ki ga je zaznamoval napad Rusije na Ukrajino, in razpravljali o tem, kaj še bi EU morala storiti v podporo Kijevu.

Do razprave prihaja, potem ko je parlament prejšnji teden obiskal ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, ki se je v svojem nagovoru zahvalil ljudem v Evropi za podporo Ukrajini v njenem boju proti ruski agresiji. Ob tem pa je znova pozval k hitrejšim in obsežnejšim dobavam orožja.

Prednostna tema današnjega dne plenarnega zasedanja bo tudi industrijski načrt zelenega dogovora za obdobje brez emisij. Na dnevnem redu je med drugim še prisluškovalna afera v Grčiji, ki je izbruhnila julija lani, in zatiranje pravic Belorusov, pri čemer bo v ospredju poljsko-beloruski novinar Andrzej Poczobut, ki je bil obsojen na osem let zapora zaradi kritičnega poročanja o beloruskem režimu.

Prav tako bo parlament razpravljal o nedavnem poslabšanju razmer v zaporu za ruskega opozicijskega politika in aktivista Alekseja Navalnega ter druge politične zapornike v Rusiji.