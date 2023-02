Na zasedanju obrambnih ministrov tudi ukrajinski predstavnik

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ministri za obrambo članic zveze Nato bodo danes v Bruslju razpravljali o nadaljnji podpori Ukrajini v njenem boju z rusko agresijo, pri čemer se jim bo pridružil tudi ukrajinski kolega Oleksij Reznikov. Drugi dan zasedanja pa se bodo posvetili predvsem krepitvi zmogljivosti vojaške industrije in ponovni zapolnitvi zalog vojaške opreme.

Še pred zasedanjem obrambnih ministrov Nata bo na sedežu zavezništva potekalo srečanje kontaktne skupine za pomoč Ukrajini pod vodstvom ZDA.

Osrednja tema tega srečanja, kot tudi prvega dne zasedanja obrambnih ministrov članic Nata, bo nadaljnja vojaška podpora Ukrajini v njenem boju z rusko agresijo. Govorili bodo o nadaljnjih dobavah orožja in vojaške opreme Ukrajini, vključno z letali, je v ponedeljek povedal generalni sekretar zveze Nato Jens Stoltenberg.

Stoltenberg: Hitrost je tista, ki bo rešila življenja

"Jasno je, da smo se znašli sredi logistične tekme. Ključna oprema, kot so strelivo, gorivo in rezervni deli, morajo priti v Ukrajino, preden Rusija prevzame pobudo na bojišču. Hitrost je tista, ki bo rešila življenja," je dejal.

Ministri, med njimi slovenski minister Marjan Šarec, se bodo sestali, potem ko se je pretekli teden v Londonu, Parizu in Bruslju mudil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Voditelje je pozval k nadaljnjim dobavam orožja, tudi bojnih letal.

Zaradi pomoči Ukrajini pa so zaloge orožja in streliva v državah zaveznicah izpraznjene. V sredo bo tako ena od osrednjih tem ministrskega zasedanja, kako okrepiti proizvodnjo v vojaški industriji in ponovno napolniti zaloge. Ministri bodo govorili tudi o zaščiti kritične infrastrukture pod morjem.