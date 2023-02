Srbski predsednik Vučić: Prihaja največji spopad po drugi svetovni vojni

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Srbija se bo zaradi geopolitičnega dogajanja znašla med kladivom in nakovalom," pravi Vučić.

"Srbija se bo zaradi geopolitičnega dogajanja znašla med kladivom in nakovalom," pravi Vučić. Foto: Reuters

Srbski predsednik Aleksandar Vučić je med gostovanjem na srbski javni televiziji v petek zvečer spregovoril o aktualnih temah, med drugim o razmerah na Kosovu. Ozrl se je tudi na dogajanje v svetu in podal nič kaj svetlo napoved, poroča hrvaški Index.

Na začetku oddaje je voditelj Vučića vprašal, zakaj ga ljudje še vedno kritizirajo in obtožujejo. Odgovoril je, da so "obtožbe zanimive": "Gre za obtožbe o diktaturi, avtokraciji in avtoritarnosti, kar je del vsakdanje politike."

Srbija se bo znašla med kladivom in nakovalom

"Soočamo se z največjo krizo na svetu, ki smo jo videli po drugi svetovni vojni. To ni bilo skoraj nič v primerjavi s tem, kar prihaja," je komentiral dogajanje na Kosovu in dogodke v državi po letu 2000.

Dodal je, da bodo v naslednjih petih do šestih mesecih sledili največji konflikti doslej. "Srbija se bo zaradi geopolitičnega dogajanja znašla med kladivom in nakovalom. Pritisk na Srbijo, ko gre za odnose z Rusijo, bo neprimerno močnejši. Težko nam bo, kdorkoli zmaga v tej vojni. Zdaj je jasno, da drvimo v popolni kaos. Telo težko, skoraj nemogoče, je premagati zahodno enotnost, ko gre za vojno v Ukrajini," je sklenil Vučić.