Vučić zatrdil, da Srbija ne bo priznala Kosova

Srbski predsednik Aleksandar Vučić je ponedeljkovo srečanje s posebnim odposlancem EU za dialog med Beogradom in Prištino Miroslavom Lajčakom ocenil kot dobro in odprto, a zatrdil, da Srbija ne bo priznala Kosova. Vučić je namignil tudi na možnost predčasnih volitev v Srbiji, na katerih bi kandidiral za premierja, poročajo srbski mediji.

Vučić je v ponedeljek zvečer sporočil, da sta imela z Lajčakom odprt in prijateljski pogovor.

Pred srečanjem s posebnim odposlancem Evropske unije za Zahodni Balkan je sicer na Instagramu objavil videosporočilo, v katerem je dejal, da bo še naprej branil Srbijo, Zahod pa o priznanju Kosova lahko samo sanja. "Nikogar se ne bojim in ničesar nismo ukradli. Branili smo Srbijo in jo bomo branili. Medsebojno priznanje? Sanjajte! Živela, Srbija," je izjavil.

Ameriški odposlanec za Zahodni Balkan Gabriel Escobar je pretekli petek v pogovoru za neodvisni portal The Pavlovic Today namreč izjavil, da je končni cilj dialoga med Kosovom in Srbijo medsebojno priznanje. "Menimo, da se vse države v regiji morajo medsebojno priznati, da zmanjšajo ovire v trgovini, pomagajo pri reševanju odprtih vprašanj, ki so tu od 90. let, in napredujejo v procesu evropskih integracij," je dejal.

Vučić nakazal na možnost predčasnih volitev

Na ponedeljkovi seji vrha Srbske napredne stranke (SNS) pa je Vučić nakazal tudi na možnost predčasnih volitev, je razkril srbski časnik Novosti. Volitve bi bile lahko že septembra, Vučić pa bi bil na njih kandidat za premierja.

"Bolje, da gremo v opozicijo, kot da nam državo vodijo strankarski in zasebni interesi. Pripravljen sem iti na volitve kot kandidat za premierja," je dejal ter dodal, da ne bo popustil izsiljevanjem Zahoda in "lažnih desničarjev" v Srbiji.

EU za normalizacijo odnosov med državama

Lajčak se je v ponedeljek pred srečanjem z Vučićem najprej sestal s kosovskim premierjem Albinom Kurtijem. Ta je po njegovih besedah načeloma pripravljen sprejeti predlog EU za normalizacijo odnosov med državama.

Kurti je na Twitterju v ponedeljek sporočil, da Kosovo omenjeni predlog EU sprejema ter da je "dobra podlaga za nadaljnje razprave in trdna platforma za napredek". Dodal je, da obstajajo pomembna vprašanja v zvezi s predlogom, ki jih bodo kmalu obravnavali v Bruslju, kot so "mednarodna jamstva, mehanizmi izvrševanja in časovni okviri".