V Argentino v nekaj mesecih vstopilo več kot pet tisoč nosečih Rusinj #vŽivo

Poljski predsednik Andrzej Duda, eden od najbližjih zaveznikov Ukrajine, dvomi o tem, ali bo predsedniku Volodimirju Zelenskemu uspelo dobaviti bojna letala, za katera pravi, da so potrebna za zmago v vojni z Rusijo. V intervjuju za BBC je povedal, da bo pošiljanje letala F-16 "zelo resna odločitev, ki je ne bo lahko sprejeti".

Poljska je bila sicer ena najglasnejših podpornic Ukrajine, odkar jo je Rusija napadla. Prejšnji mesec je bila tudi med državami, ki so se zavezale, da bodo na fronto poslale več tankov, streliva in opreme.

Glede na to, da je Poljska članica Nata, mora biti vsaka odločitev o zagotovitvi bojnih letal "skupna odločitev", je še povedal Duda. Pojavljajo se namreč dvomi, ali bi zagotovitev letal Nato "potegnila" neposredno v konflikt z Rusijo.

