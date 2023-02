Rusija z obsežnimi napadi nad ukrajinsko energetsko infrastrukturo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ruske sile so z raketami in brezpilotnimi letalniki napadle cilje v šestih ukrajinskih regijah.

Rusija je v petek z obsežnimi napadi ponovno prizadela ukrajinsko energetsko infrastrukturo in je velik del tudi začasno onesposobila. Po podatkih Mednarodne agencije za jedrsko energijo (IAEA) so zaradi napadov na električno omrežje morali izklopiti enega izmed reaktorjev jedrske elektrarne v Hmeljnickem na zahodu države.

Zaradi napadov ruskih sil je bilo v petek po navedbah ukrajinskega premierja Denisa Šmigala začasno onemogočenih kar 75 odstotkov zmogljivosti termoelektrarn in 44 odstotkov zmogljivosti jedrskih elektrarn, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Kljub temu ima po njegovih besedah "večina Ukrajincev dostop do ogrevanja, vode in elektrike".

V regiji Harkov vsaj 150 tisoč gospodinjstev ostaja brez električne energije

Ruske sile so z raketami in brezpilotnimi letalniki napadle cilje v šestih ukrajinskih regijah. Samo v regiji Harkov sicer še vsaj 150 tisoč gospodinjstev ostaja brez električne energije, v napadih v tej regiji pa je bilo ranjenih sedem ljudi, navaja britanski BBC.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je najnovejše napade, pri katerem so ruske rakete prečkale tudi zračni prostor Moldavije, označil za grožnjo zvezi Nato in dejal, da je to "teror, ki ga moramo zaustaviti", še navaja AFP.