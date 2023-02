Ukrajinske oblasti: pričakovana ruska ofenziva na vzhodu se je že začela #vŽivo

Poudarki dneva:

07.11 Ukrajinske oblasti: pričakovana ruska ofenziva na vzhodu se je že začela.

Na vprašanje ukrajinske televizije v četrtek, ali se strinja, da se je ruska ofenziva že začela, je guverner regije Doneck Pavlo Kirilenko dejal: "Da, vsekakor," in nadaljeval: "Okoli mest na vzhodu, kot so Bahmut, Avdivka in Vuhledar, ki so bila priča nekaterim najbolj krvavim bitkam v vojni, se stopnjevanje sovražnih sil in sredstev vsak dan stopnjuje. Poskušajo (...) zasesti ta območja in ključnih mestih (.. .) in doseči nove uspehe,« je dejal Kirilenko.

Donbas na vzhodu Ukrajine s provincama Lugansk in Doneck je ena glavnih tarč Rusije, Kremelj pa je to območje med priključenimi ozemlji razglasil jeseni, po referendumu, ki ga je Zahod razglasil za lažnega, je zapisal Reuters. "V zadnjih desetih dneh se je pogostost granatiranja povečala. Dnevno število napadov se je povečalo. To je del obsežne ofenzive, ki so jo načrtovali Rusi," je v četrtek za ukrajinski Radio NV povedal guverner Luganska Sergij Hajdaj.

Dejal je, da je bila okoli mesta Kreminna vzdolž severnega dela vzhodne fronte še ena večja ruska ofenziva, a da ruske sile "niso imele pomembnejšega uspeha". Reuters trditev ni mogel neodvisno preveriti. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski se je medtem v četrtek prvič osebno udeležil vrha voditeljev EU v Bruslju, kjer je med drugim izjavil, da je več evropskih držav pripravljenih Ukrajino opremiti z bojnimi letali, ni pa razkril, katera Evropski voditelji so mu to obljubili.