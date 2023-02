Zabaven zaplet: ob besedah Zelenskega se je nasmejala cela dvorana #video

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je včeraj iz Londona priletel v Pariz na srečanje s francoskim kolegom Emmanuelom Macronom in nemškim kanclerjem Olafom Scholzem. Ob prihodu na izjavo za javnost je prišlo do manjšega zapleta, saj se je nemški kancler postavil za napačen govorniški pult, ki je bil v resnici namenjen Zelenskemu. Ta je s svojim komentarjem ob Scholzevi pomoti poskrbel za smeh prisotnih novinarjev. Kaj je dejal, si poglejte zgoraj.

V izjavi pred delovno večerjo je Zelenski pozval k čimprejšnjim dobavam težkega orožja in bojnih letal, Macron in Scholz pa sta potrdila nadaljevanje podpore Ukrajini do njene zmage.

Zelenski je tako kot že v Londonu, kjer se je mudil pred tem, pozval Francijo, Nemčijo in preostale članice EU, da Ukrajini čim prej dobavijo težko orožje in tudi bojna letala.

"Prej se bo to zgodilo, prej bo konec ruske agresije"

"Prej ko bo imela Ukrajina težko orožje dolgega dosega, prej ko bodo naši piloti imeli sodobna bojna letala, prej ko bo naša vojska opremljena z oklepnimi vozili, prej bo konec ruske agresije in prej se bomo lahko vrnili k miru v Evropi," je dva tedna pred prvo obletnico ruskega napada na državo zatrdil ukrajinski voditelj.

Macron in Scholz sta mu na drugi strani zagotovila, da bodo zahodni zavezniki Ukrajino podpirali, dokler bo treba, in vse do njene končne zmage. "Stojimo ob strani Ukrajini. Trdno, in odločni, da jo spremljamo do njene zmage in ponovne vzpostavitve njene suverenosti nad svojim ozemljem. Nadaljevali bomo naša prizadevanja na področju dobav obrambnih sredstev," je dejal francoski predsednik.

Tudi nemški kancler je Ukrajini zagotovil nadaljnjo podporo. "Stojimo ob strani Ukrajini, pomagali smo ji finančno, s humanitarno in vojaško pomočjo ... In to bomo počeli, dokler bo treba," je dejal. "Ostajamo pri jasnem stališču: Rusija te vojne ne sme dobiti," je dodal.

Prvi obisk Zelenskega v Franciji od začetka ruske agresije

To je prvi obisk Zelenskega v Franciji od začetka ruske agresije na njegovo državo pred skoraj enim letom. Pred tem je, kot omenjeno, včeraj dopoldan nepričakovano obiskal Združeno kraljestvo, kar je bila šele njegova druga pot v tujino v zadnjem letu. Decembra je namreč obiskal Poljsko in Washington.

Zelenski se je na Otoku sestal s premierjem Rishijem Sunakom in kraljem Karlom III. ter nagovoril tamkajšnji parlament. V britanski prestolnici je potrdil, da ga bo pot v četrtek vodila tudi v Bruselj, kjer se bo po pričakovanjih udeležil izrednega vrha voditeljev EU. Obenem pa naj bi potekalo tudi posebno zasedanje Evropskega parlamenta, na katerem naj bi Zelenski nagovoril poslance. Scholz je danes dejal, da bo v Bruselj v četrtek prišel z jasnim sporočilom: "Ukrajina je del evropske družine".