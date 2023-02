Zelenski se v to državo odpravlja prvič po začetku vojne

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ukrajinski predsednik Volodomir Zelenski se bo danes odpravil na obisk v Združeno kraljestvo. Informacijo so posredovali iz urada britanskega premierja.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski bo danes prispel v Združeno kraljestvo na svoj prvi obisk po lanski invaziji Rusije na Ukrajino. Sestal naj bi se s premierjem Rishijem Sunakom, prav tako naj bi nagovoril poslance v parlamentu, poroča BBC.

9.40 Zelenski se odpravlja v Združeno kraljestvo

"Voditelja bosta razpravljala o dvostopenjskem pristopu k podpori Združenega kraljestva Ukrajini, začenši s takojšnjim povečanjem vojaške pomoči državi, da bi pomagali preprečiti spomladansko ofenzivo Rusije," so sporočili iz Sunakovega urada in potrdili, da bo Združeno kraljestvo po novem usposabljalo tudi ukrajinske pilote bojnih letal in marince.

V okviru sedanjega programa se je v zadnjih šestih mesecih namreč do bojne pripravljenosti pod okriljem Londona usposabljalo že 10.000 vojakov, letos pa naj bi se jih še 20.000, so zapisali v izjavi Downing Streeta.

"Obisk predsednika Zelenskega v Združenem kraljestvu je dokaz poguma, odločnosti in borbenosti njegove države ter dokaz neomajnega prijateljstva med državama," je dejal Sunak. Ob tem je poudaril, da London že od leta 2014 zagotavlja usposabljanje ukrajinskih sil.

"Ponosen sem, da bomo danes to usposabljanje razširili z vojakov na marince in pilote bojnih letal, s čimer bomo Ukrajini zagotovili vojsko, ki bo sposobna braniti njene interese tudi v prihodnosti," je dodal britanski premier in izpostavil, da gre pri tem za dolgoročno zavezo njegove države, da pomaga Ukrajini.

V sporočilu za javnost so iz urada premierja potrdili tudi, da bo London sprejel nove sankcije proti ruskim posameznikom in podjetjem, ki kujejo dobičke na račun vojne v Ukrajini.

Zelenski je Ukrajino sicer zapustil le konec lanskega leta, ko je obiskal Washington.